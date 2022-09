Cardi B muestra el trasero en una sesión de fotos con su esposo La rapera dejó poco a la imaginación luciendo un vestido con un vertiginoso escote en la espalda que dejaba expuestos sus encantos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B nunca ha tenido miedo de presumir sus curvas. Hemos visto a la artista de raíces dominicanas lucir ajustados enterizos, minivestidos con aberturas, trajes ceñidos, con transparencias, microshorts… pero ahora ha llegado todavía más lejos. En unas imágenes que compartió la rapera, aparece muy acaramelada con su esposo y padre de sus hijos, el también cantante Offset. Mientras que él está apoyado contra la pared, la intérprete de Shake It posa de espaldas a la cámara con un revelador vestido negro. Su traje, que parece largo hasta los pies, tiene un escote en la espalda tan abierto que deja totalmente expuesto el trasero de la mamá de dos y podemos apreciar con todo detalle el colorido tatuaje floral que luce en la parte de atrás de su cuerpo. Cardi B vestido escote trasero al aire Credit: Instagram Mirando coqueta a cámara, con una mano se sujeta la larga melena peinada en bucles azabache, y la otra, presumiendo una larguísima manicura rosada, la tiene apoyada en el pecho de su marido. Cardi también luce un bonito maquillaje, muy natural, con abundantes pestañas y un labial rojo muy favorecedor en la piel de la cantante. "I fight for my b****es and I'm fighting over d*** too" escribió la cantante, acompañando a la imagen, como mensaje de apoyo incondicional a todas las mujeres pero también a los hombres. Por su parte Offset, mucho más discreto en cuanto a su look, viste un pantalón color berenjena con un a camiseta negra y una chaqueta de punto a rayas, combinado con lentes Balenciaga y numerosas cadenas brillantes. Cardi B vestido escote trasero al aire Credit: Instagram En las fotos también podemos echar un vistazo a lo que parece el comedor de su casa, decorado con un gran chandelier y una alfombra de piel. La también empresaria vuelca en sus redes muchos momentos íntimos, desde sus looks a secretos de belleza como la receta para cuidar su melena. La pareja se ha mostrado muy cariñosa últimamente, y la rapera compartió hace poco una video en el que les veíamos disfrutar de una cena romántica por su quinto aniversario de boda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque los tórtolos han pasado por situaciones difíciles en sus años de amor y Cardi se declaró recientemente culpable de dos cargos menores por una pelea que tuvo lugar en 208, parece que los papás de Culture y Wave están mejor que nunca.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B muestra el trasero en una sesión de fotos con su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.