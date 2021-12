¡No creerás lo que cuesta el vestido que luce Cardi B en sus fotos navideñas! La rapera de origen dominicano presume curvas en un fabuloso traje blanco satinado con una gran abertura en la falda y un precio muy económico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B sabe cómo celebrar la Navidad en familia. El domingo, la cantante de raíces dominicanas publicaba unas cuantas imágenes de una sesión fotográfica de temática navideña junto a su hija Kulture, de 3 años, y la hija de su esposo Offset, Kalea. Para empezar, la increíble decoración nos ha robado unos cuantos suspiros. Unos árboles navideños gigantes decorados con tremendas bolas brillantes en color rojo, regalos con diferentes envoltorios, lazos verdes con brillos, y una serie de ornamentos en los colores más festivos, engalanan el salón de su hogar. Frente a ellos, la rapera, su pequeña y su hijastra, sonríen a cámara ataviadas con fabulosos vestidos. La ganadora del Grammy escribió bajo las instantáneas "Red Christmas" (Navidades rojas) y es que el color de la pasión es el tono protagonista de la sesión. Las pequeñas lucen sendos trajes rojos con faldas voluminosas, enormes lazos y el cabello recogido con un llamativo adorno también color carmesí. Las niñas se roban el show con sus divertidas muecas y su espontaneidad frente al objetivo. Tanto es así, que la mayor parte de las fotografías son de las chiquillas. La cantante de I Like It, quien se convirtió en madre por segunda vez el pasado septiembre, no se queda atrás. Fiel a su estilo sexy y provocador, Cardi posa con un atrevido diseño blanco satinado con escote profundo y una gran abertura en la falda que le llega casi hasta la cadera de JLux Label. Con solapas estilo camisa, y un nudo en la cintura, presenta detalles drapeados que acentúan sus curvas a la perfección. ¿Lo mejor de todo? ¡Puede ser tuyo por solo $65! Y luce así de festivo y fabuloso. Vestido Cardi B Credit: Cortesía JLux Label En cuanto a su look de belleza, la rapera luce el cabello recogido en un moño en la parte alta de la cabeza y un flequillo ladeado liso y brillante. Con un maquillaje natural en tonos tierra, utilizo varias piezas de joyería brillantes y sandalias de tacón para completar su atuendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas son las primeras Navidades que Cardi B y su esposo Offset pasan con su hijo pequeño, del que todavía no conocemos el nombre; y aunque han pasado apenas tres meses desde su nacimiento, la cantante ya ha expresado su deseo de ampliar la familia.

