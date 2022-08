¡Omg! No vas a creer lo que usa Cardi B para darle brillo a su melena La cantante es experta en recetas de belleza caseras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Cardi B le encanta compartir todos los pormenores de su vida en las redes sociales, en especial cuando se trata de su cabello, el cual lo ha venido tratando para mejorar su textura y hacerlo crecer. Si bien en muchas ocasiones la rapera ha llevado extensiones y hasta pelucas, siempre procura cuidar su cabello natural. De hecho, la hemos visto compartir varias recetas caseras que usa para mantener su melena hidratada y brillosa. Sus tips y trucos para el cabello hasta se han vuelto virales en redes sociales. Entre los ingredientes que usa en su cabello está el aguacate, el aceite de oliva y el huevo. Ahora, la artista vuelve a dejar a todos boquiabiertos al hablar de otro de esos secretos de belleza que la han ayudado a tener esa melena. La verdad es que la rapera se ha convertido en toda una experta en todo lo que tiene que ver con el pelo. "En mis dos últimas lavadas he estado hirviendo agua con cebolla y la he usado para lavarme el cabello", escribió la rapera en su cuenta de Instagram. "Yo solía hacer esto hace dos años cuando empecé mi jornada para hacer que mi pelo creciera. Paré porque me puse haragana. No tiene olor y he notado que le ha estado dando mucho brillo a mi cabello". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De inmediato sus seguidores empezaron a pedirle que hiciera un tutorial y que les compartiera más detalles de este remedio que al parecer le está dando increíbles resultados tal y como lo han hecho sus otras recetas caseras. Incluso, en algunas imágenes que ha compartido en las últimas semanas, se puede notar lo largo y abundante que está su cabellera gracias a todos esos ungüentos que se pone "He estado usando un agua vegetal secreta en mi cabello. ¿Adivinas qué vegetal es?", escribió la cantante junto al video que publicó hace unas semanas y en el que se refería al agua de arroz que deja asentar por 24 horas antes de usarla. "Aquí les dejo una pista, hice un tutorial de esto hace seis años". Antes de usar esa agua, la cantante también usa una mascarilla, la cual ha venido usando desde el 2014 y que contiene aguacate, aceite Castrol, dos huevos y una cucharada de mayonesa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Omg! No vas a creer lo que usa Cardi B para darle brillo a su melena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.