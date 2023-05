Cardi B revela secreto para hacerse tatuaje temporal en el cabello Ante las preguntas de sus fans sobre cómo había obtenido la idea, la rapera respondió con este video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sí, no leíste mal el titular. Los tatuajes siguen evolucionando y desde hace un tiempo se pueden también lucir en el cabello de forma temporal. Varias celebridades se han unido a esta tendencia, entre ellas Cardi B, quien reveló a sus fans cómo se inspiró en esta moda. Fue a través de sus redes que la rapera de origen dominicano mostró un video de una cuenta de Instagram que se ha hecho viral en múltiples ocasiones porque comparte publicaciones de diferentes fuentes para ofrecer ideas de peinados y tips cómo sacar mejor provecho de las herramientas de belleza en el mercado. "En caso de que se estén preguntando de dónde obtengo la inspiración, sigan esta página", comentó la intérprete urbana en su perfil de Instagram etiquetando a la cuenta @easyhair.diy. En el clip de unos segundos publicado originalmente por la estilista Linda Ha, se ve el proceso en el que una joven con una peluca rubia se pega con agua un papel en el cabello, que tiene un diseño de dragón al estilo del arte oriental. La también bailarina estuvo en boca de todos el pasado domingo cuando celebró el día de la madre en familia. Ese día, la cantante acaparó las miradas con su look completo en negro, unas botas imposibles y, por supuesto, el cabello rubio lacio adornado con tatuajes. Cardi B Credit: @TheHapaBlonde / BACKGRID SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Su estilista Tokyo Stylez compartió un breve clip mostrando uno de los tatuajes temporales que usó. El artista pegó la hoja del tatuaje en el cabello de Cardi, asegurándose de alisarlo. Luego, con una esponja húmeda lo adhirió y continuó el mismo proceso con el resto.

