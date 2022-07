El look del día - julio 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cardi B Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Reina Máxima, Cardi B y Eiza González son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Con este hermoso vestido a rayas multicolor se paseó la presentadora por las calles de Madrid. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Angelina Jolie Angelina Jolie Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Roma ataviada con este set caqui de pantalón y túnica con abertura frontal. 2 de 9 Ver Todo Cardi B Cardi B La rapera se fue de compras en Nueva York con este sexy atuendo de pantalón corto y crop top. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anitta Anitta Con este sexy y coqueto look disfrutó la cantante brasileña de un desfile de moda en París. 4 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Dominique Charriau/WireImage Espectacular lució la actriz mexicana con este look de falda maxi con estampado floral, de Giambattista Valli y top negro, de la misma marca. 5 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca La presentadora mostró sus tonificadas piernas y esbelta figura con este minivestido estampado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karlie Kloss Karlie Kloss Credit: 2022 Spread Pictures/The Grosby La modelo lució muy cool con este pantalón negro de talle alto, que complementó con un una blusa blanca con capucha. 7 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Marc Piasecki/WireImage La socialité acaparó miradas con este atuendo de pantalón verde neón de talle alto y top estampado. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Regia lució su majestad con este fabuloso vestido estampado de un solo hombro. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

