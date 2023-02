Cardi B hace servicio comunitario obligatorio vistiendo Chanel Tras declararse culpable de una pelea en un club de striptease, la rapera está cumpliendo su condena sin cambiar su estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta para cumplir su condena, Cardi B no pierde ni una oportunidad de lucir un outfit increíble. Al final del 2022, la rapera se declaró culpable de dos cargos menores que le fueron imputados tras protagonizar una pelea con dos camareras de un club de striptease en Queens, NY, en 2018. Recibió una orden de alejamiento de tres años de las mujeres con las que se peleó y una condena de 15 días de servicio comunitario. Esta semana, le ofreció a sus fans de Twitter una actualización sobre cómo va la retribución, compartiendo imágenes de los atuendos que llevó para presentarse a trabajar. "En camino a cumplir mi tiempo de servicio comunitario … ¡NO COMETAN CRÍMENES!" instó junto a una foto de su atuendo. Para la ocasión, la artista eligió una chaqueta bomber rosa y leggings negros con un par de botas de Maison Margiela y un bolso de Chanel de más de $5,595. Junto a todos los atuendos, la dominicana ha llevado una manicura plateada impresionantemente larga, la cual esperamos que no interfiera con su trabajo. Y aunque está compartiendo sus looks de manera simpática en las redes, Cardi se ha sincerado sobre el arrepentimiento que siente por la situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una declaración, según el New York Times, dijo: "He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y reconocer. Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans".

