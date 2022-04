Cardi B presenta por fin a su hijito posando con toda su familia en la portada de Essence La rapera de raíces dominicanas había mantenido en secreto el rostro y el nombre del bebé que cumple 7 meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Qué ganas teníamos de verle la carita al hijito de Cardi B! La rapera de ascendencia dominicana no solo había mantenido en secreto el rostro de su bebé que nació el pasado mes septiembre, también se había guardado su nombre. Como es costumbre en ella, ha decidido presentar a Wave por todo lo alto posando con él y con su esposo, el también cantante Offset, los hijos de este y los que comparten, en la última portada de la revista Essence. La publicación, que cumple 52 años, ha querido celebrar así su aniversario. "El número de nuestro 52 aniversario subraya la profunda resistencia del amor, presentando a la hermosa familia de los iconos globales Cardi B y Offset", ha compartido la revista en su cuenta de Instagram junto a un video de la magnífica portada. Por supuesto, la moda juega un papel muy importante en esta presentación y todos los trajes que lucen los miembros de la familia son increíbles. Cardi B es una gran amante de la moda y las últimas tendencias, una auténtica creadora de tendencias a la que le gusta arriesgar. Su hija Kulture parece haber heredado ese gen de su mamá, pues hace poco la visto con un conjunto muy chic visitando un parque de atracciones. En la portada, la estrella dominicana quien fue asesorada por el estilista Kollin Carter, posa con un vestido asimétrico de capas de tul en color lila, con cuello cocoon de Lever Couture y zapatos Louboutin mientras sostiene al pequeño Wave de 7 meses en brazos. Junto a ella, Offset, con un conjunto de aire deportivo en azul real de Louis Vuitton, con Kulture, de 3 años, quien presume un coqueto vestido de tul aguamarina de Lillie Couture. Delante podemos ver a los tres hijos del rapero, que comparte con tres mujeres diferentes, y que aparecen en la portada a petición de la propia Cardi, pues no quería que se sintieran excluidos. Desde que se casó con Offset, la artista ha tratado de mantener una familia amorosa y unida y parece que lo ha conseguido. Kalea, de 7 años, luce un original vestido con estampado floral en tonos morados guantes largos incluidos de Richard Quinn. Su hermano Kody, también de 7 años, mira serio a la cámara con una cazadora Bottega Veneta y Jordan, de 12 años, viste un suéter de cuello alto de Marc Jacobs y un cárdigan de Ganni. En otra de las imágenes del reportaje, la familia de 7 viste muy conjuntada en tonos beige, blanco y negro, con Cardi luciendo un vestido de alta costura de Jean Paul Gaultier y un corsé con transparencias de Mugler. Y en otra fotografía podemos admirar a las chicas de la familia en glamorosos vestidos rosados a conjunto; la rapera presume silueta enfundada en otro fabuloso vestido de corsé y falda voluminosa de Jean Paul Gaultier, mientras posa con Kalea, en Amelia Symone, y Kulture, en Lillie Couture. Parece que los pequeños lo pasaron en grande posando para el lente del fotógrafo y se comportaron como auténticos profesionales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella también compartió en sus redes algunas instantáneas de su hijo menor, de quien ha confesado querer tatuarse su nombre. En ellas, el bebé aparece ataviado con unos pantalones deportivos de Dior, un abrigo acolchado de Moncler y un gorrito, aunque lo que más llama la atención de su look son sin duda los collares de brillantes que Cardi mostró con lujo de detalles en sus historias. Se trata de varias cadenas y un colgante en forma de ola sobre la que aparece un tiburón en una tabla de surf, en el que puede leerse Wave, obra de Elliot Eliantte. Cardi b presenta a su hijo Wave Credit: IG Cardi B Aunque solo tiene 7 meses no podíamos esperar menos de esta pareja a menudo excéntrica y derrochadora, después de haber visto la última fiesta de cumpleaños de Kulture o cómo el rapero tiró la casa por la ventana el pasado San Valentín para consentir a su amada, quien se halla promocionando su nuevo sencillo Shake It. ¿Qué os parece este retrato familiar?

