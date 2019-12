Mira lo increíble que luce Cardi B junto a su hija Kulture en la nueva portada de Vogue La portada viene acompañada de una conmovedora y reveladora entrevista. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En los últimos tres años la vida de Cardi B ha dado un giro de 360 grados y para bien. La cantante no solo ha convertido en una de las raperas más importante de los últimos tiempos ganando algunos de los premios más prestigiosos de la industria, sino que también se ha ganado el respeto de millones de fanáticos alrededor del mundo y ha convertido en la musa favorita de los diseñadores con más renombre. La rapera también ha creado algunos de los hits más memorables y ha galardonado portadas muy importantes. Recordemos que fue elegida como la Persona del año de People en Español en el 2018 y ahora vuelve a ser noticia con un nuevo logro. Resulta que la revista Vogue eligió a cuatro mujeres para realizar cuatro portadas en su edición de enero y entre ellas se encuentra la artista de descendencia dominicana junto a nada más y nada menos que su pequeña hija Kulture Kiari. La pareja de madre e hija luce increíble en la portada. La cantante aparece con un traje con un traje rojo de manga larga con pedrería y pronunciado escote y un maquillaje supersencillo que deja ver su saludable piel. Mientras que su pequeña aparece solo con un pantalón corto rosado y una hermosa sonrisa. Image zoom Image zoom Image zoom Junto a las increíbles fotos, también hay una conmovedora y reveladora entrevistas donde la cantante habla de la maternidad, los problemas que ha tenido que enfrentar y el respeto que ahora le tiene a todas las madres, en especial a las más jóvenes y escasos recursos. Entre las poderosas mujeres que forman parte de estas cuatro portadas, que celebran el poder y la influencia femenina, se encuentran la diseñadora Stella McCartney, la modelo Ashley Graham y Greta Gerwig. Advertisement

