Cardi B muestra más de lo debido en medio de su depilación láser Acostada sobre la mesa de un centro de belleza, la rapera y empresaria dejó poco a la imaginación mientras una esteticista le hacía el tratamiento en todo el cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B Credit: Photo by Shareif Ziyadat/Getty Images Cardi B no deja de sorprender a sus fans con sus ocurrencias y en varias oportunidades se ha convertido en memes virales por su colorida personalidad. En esta ocasión, la cantante urbana compartió un video en medio de su sesión de depilación corporal en el que se le ve parte de su pezón izquierdo. La intérprete de 30 años que, en el pasado habló abiertamente sobre las razones por las cuales optó por esta opción para remover el vello de su cuerpo, al parecer no se percató del incidente y siguió hablando sobre la sensibilidad de la piel y a que tiende a tener trastornos de pigmentación en el área del bikini. "Es el momento de nuevo, estoy tan asustada. Es tiempo de usar láser en mi cuerpo completo porque les he dicho que soy un peluda, pero lo mantengo bajo control. Saben que se me oscurece ahí abajo y aquí arriba y estamos tratando de mantener mi agujero trasero marrón", se le escucha decir a la cámara en un video de unos 30 segundos en sus historias de Instagram. Desde el 2018, la también empresaria ha documentado y hablado abiertamente sobre este tratamiento de belleza con sus fans. Ha afirmado que ha sido un cambio de vida positivo para ella y que está feliz de no tener que afeitarse más lo cual la ayuda a evitar los vellos encarnados y puntos negros por el uso de navajas. "Ustedes se ponen cúrcuma, limón, pero no están haciendo un té con su vagina, dejen de hacer té con su vagina porque esta es la realidad de los hechos: tienes que hacerte el láser para que tu vello se ponga suave y poco a poco deje de crecer", expresó en otra publicación en octubre del año pasado desde el centro Rich Bich Clinic, en Nueva York.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B muestra más de lo debido en medio de su depilación láser

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.