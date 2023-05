El look del día - mayo 10, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Splash News/The Grosby Group Carmen Villalobos, Kate Middleton y Cardi B son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza Look del día Credit: Instagram La mexicana presumió pierna en el plató de Hoy día (Telemundo) con esta falda de tweed en tonos claros que combinó con una blusa decorada con encaje y tacones blancos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Villalobos Look del día Credit: Instagram Siempre sexy, la colombiana apostó por un original enterizo azul satinado con la espalda descubierta y aberturas en los costados para conducir un nuevo episodio de Top Chef Vip (Telemundo), que combinó con llamativos aretes al tono y sandalias nude. 2 de 8 Ver Todo Stephanie Himonidis Look del día Credit: Instagram La comunicadora estuvo presente en le torneo de golf benéfico organizado por la fundación de Marc Anthony, Maestro Cares, donde posó con este diseño ceñido de tirantes con estampado artístico y salones nude. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Cardi B Look del día Credit: Splash News/The Grosby Group La rapera dominicana estrenó nuevo color de cabello rojo pasión, al más puro estilo Karol G, y paseó por Beverly Hills con un atuendo a juego con su pelo recogido en un elaborado moño: una camiseta estampada con unos labios y originales pantalones rojos con desteñido azul. 4 de 8 Ver Todo Kate Middleton Look del día Credit: Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Para asistir a una fiesta celebrada en los jardines de Buckingham Palace, la princesa de Gales eligió este elaborado modelo azul pastel de blusa con mangas transparentes, detalles calados y lazada al cuello, y falda con sobrecapa de tul de Elie Saab, que ya lució en las carreras de Ascot en 2019. Un tocado de Philip Treacy y cartera y zapatos plateados completaron su look. 5 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Look del día Credit: Instagram Siempre ala vanguardia de la moda, la conductora eligió este conjunto verde esmeralda con brillos compuesto por pantalón fluido, brasier y camisa, que remató con sandalias en otro tono de verde. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chrissy Teigen Look del día Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images La modelo acaparó miradas en las calles de Nueva York con este minivestido rosa chicle de original escote palabra de honor y plataformas plateadas. 7 de 8 Ver Todo Priyanka Chopra Look del día Credit: Patricia Schlein/Star Max/GC Images La actriz se vio muy favorecida con este diseño blanco de escote profundo, entallado en la cintura, con falda fluida y espalda abierta que lució en Nueva York con argollas doradas y botas también blancas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

