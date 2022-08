¿Eres tú, Cardi? La cantante se muestra al natural sin filtros, maquillaje ni peluca ¡y con bigote! La dominicana ha compartido varias imágenes en las que luce su rostro al natural e incluso ha pedido a sus seguidores una solución para sus brotes de acné. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B es sinónimo de exceso. Siempre que hace una aparición pública, la rapera luce llamativos atuendos que voltean todas las cabezas, increíbles maquillajes protagonizados por abundantes pestañas y una piel impecable, extravagantes peinados creados con extensiones o pelucas de increíbles colores y por supuesto, manicuras imposibles con pedrería incluida. Gracias a las redes sociales conocemos muchos aspectos personales de la artista: su vida como mamá, su increíble colección de costosas carteras, los productos de belleza que usa y últimamente cómo ha sido su viaje para recuperar la salud de su cabello natural. Pero la estrella también ha querido ser honesta con sus seguidores, posando sin adornos y completamente al natural. En una imagen compartida en Twitter, incluso bromea sobre sus brotes de acné y el vello facial con el texto "Forehead foreheading, mustache mustaching". En la foto, en la que aparece tumbada junto a uno de sus hijos, podemos apreciar que la dominicana tiene un poco de bigote, así como varios granitos en las frente. Una publicación que recibió miles de respuestas, comentando que se ve hermosa, con vello y brotes incluidos, y agradeciendo que se mostrarse tan natural, sin necesidad de estar "producida" las 24 horas del día. Al compartir otra fotografía en la que por cierto parece una adolescente, incluso pide consejo sus admiradores para eliminar un brote de su frente en dos horas. La estrella fue mencionada en casi 3.000 respuestas, no solo con remedios para librarse de los granitos, sino de nuevo, en comentarios de admiración. Este lunes, la cantante siguió compartiendo más imágenes en las que se le ve relajada y natural, sin filtros, maquillaje ni extensiones. Aunque ella misma admite que aunque sonríe, echa de menos "mi peluca y mis pestañas". Lo que también destaca en esas fotografías es su larga y cuidada melena. La rapera compartió recientemente el resultado de ser constante con una mascarilla casera que le ha devuelto la vitalidad a su cabello, así como que emplea agua de cebolla en los aclarados para dejarlo bien brillante. Por sus publicaciones, Cardi B se ha propuesto ayudar a todos los que deseen aprender a cuidar su cabello, algo que ella empezó a hacer a los 24 años. Pero ya ha advertido sobre el uso de aceites y remedios caseros que cada uno debe encontrar el que más se adecúe a sus necesidades. "El aceite de coco no hace nada por mi pelo, pero trabaja genial en el de mi hija. El aceite de ricino me va genial, pero no funciona en la textura del pelo de mi hija", compartió la cantante de WAP. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es reconfortante como en medio del abuso de filtros en las redes sociales, así como los programas de edición fotográfica, y el uso de maquillaje y pelucas, hay estrellas que permanecen auténticas y también nos dejan ver la otra cara, al natural, de sus vidas. ¡Bravo Cardi!

