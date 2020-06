Esta es la mascarilla casera que usa Cardi B para tener un cabello lacio y con brillo La mayonesa, el aceite de oliva y el guineo están entre los ingredientes Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras más días pasan, más desesperados estamos porque todo vuelva a la normalidad y volver a la rutina que teníamos antes. Y es que la mayoría de lo estadounidenses han estado en cuarentena por los últimos meses, los cuales la mayoría han aprovechado para cuidarse más, hacer ejercicios, preparar nuevas recetas y usar todas las mascarillas posibles, algo que la piel seguramente ha agradecido muchísimo. Lo mejor de todo es que este tiempo ha servido para mimarnos y recargar las baterías cuando todo regrese a la normalidad. Este descanso también le ha caído muy buen a las famosas quienes nos han deleitado con las recetas de cocina que han publicado en sus redes sociales, al igual que las rutinas de ejercicios y uno que otro divertido baile. Una de ellas es Cardi B, quien durante la cuarentena la hemos visto haciendo de todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la jocosidad y espontaneidad que la caracterizan, la rapera se ha divertido de lo lindo conversando en vivo con sus seguidores, mostrando lo que come en sus historias y por supuesto, moviendo sus curvas. Algo que realmente le gustó a todos, incluyéndonos a nosotras, fue la receta casera que hizo para hidratar su melena. “Este es mi cabello real. Mi cabello queda bien cuando me lo seco, pero dos días después se me pone así. Mi cabello no es rizado. Mi pelo no se me riza para nada, es recto así.”, explicó la cantante mostrando su cabello justo antes de aplicarse la mezcla que hizo. “Mi cabello necesita mucha hidratación. Esta es una buena mascarilla para hacer que tu pelo crezca. Todo lo bueno que le pones a tu cuerpo, lo tienes que poner en tu cabello”. Image zoom Cortesía Image zoom Instagram/Cardi B Image zoom Instagram/Cardi B Image zoom Instagram/Cardi B La mascarilla, que no solo aplicó en su pelo sino también en el de su pequeña, lleva aceite de castor, aguacate, aceite de argán, mayonesa, aceite de oliva, dos huevos, miel y banano. En los videos que la cantante mostró en su cuenta se puede ver su cabello natural, el que ella asegura no se le riza, por lo que debe pasarse la secadora o usar pelucas y extensiones en muchas ocasiones. El tratamiento sirve para hidratar y reparar el cabello y sí que funciona porque después habérsela aplicado y dejado por unos 30 minutos, la rapera se secó el pelo y le mostró a sus seguidores como lucía. La verdad quedamos sorprendidas con lo lacio, sedoso y brilloso que lucía su melena después de haber usado esta mascarilla casera. ¡Wow!

Esta es la mascarilla casera que usa Cardi B para tener un cabello lacio y con brillo

