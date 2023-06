La inspiración inesperada de Cardi B para su manicura verde La artista de raíces dominicanas nos contó cómo su última colaboración con Knorr la ayudó a elegir su nuevo look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir cardi b, knorr Credit: Knorr/unilever Como amante de la moda Cardi B sabe que cada atuendo es una oportunidad nueva para expresarse, así que para su última colaboración con una marca que la ayuda a conectar con sus raíces, la rapera optó por un estilo de inspiración inesperada. Se trata de su asociación con Knorr, la marca conocida por sus cubitos de caldo y mezclas de especies. Para lanzar su propio "Knorr Taste Combo", la rapera eligió una manicura con extensiones impresionantemente largas en un tono verde metálico inspirado en el envase icónico de la marca. "Yo soy una verdadera socia cuando colaboro con marcas. Ese look totalmente verde se inspiró en el mismo Knorr", nos contó la cantante de raíces dominicanas. "¡Ya sabes que nunca juego cuando se trata de mis uñas! Necesitaba asegurarme de que estuvieran en punto y VERDES también". cardi b, knorr Credit: Knorr/unilever Aunque la conocemos por su música y su estilo espectacular, la rapera comparte que en casa, le encanta cocinar para sus hijos. Compartió algunos detalles de su última colaboración con People en Español. Cuéntenos sobre tu colaboración con Knorr®. Knorr ha sido una opción para mi familia a lo largo de los años: tengo grandes recuerdos usándolo para preparar comidas para grandes cenas familiares mientras crecía, y ahora que tengo mi propia familia, ¡es un alimento básico en mi propia cocina! Muchos de ustedes saben que me encanta salir a comer y pedir comidas para mí y mis hijos, pero una comida casera realmente une a la familia. Como mamá, eso es algo que me encanta. Eso es lo que me inspiró a asociarme con Knorr. Ellos saben cómo preparar comidas fáciles, deliciosas y nutritivas para poder pasar más tiempo en familia. Juntos, creamos Knorr Taste Combos: un menú de comidas para mostrar cómo cocinar en tu propia cocina puede ser rápido, delicioso y asequible. Como parte de esto, ¡tuve que dejar mi propia marca de alguna manera! Tengo mi propia cena Taste Combo: tiene pollo jugoso (¡pollito para el alma!), Knorr Chicken Flavor Bouillon (mi ingrediente secreto) y algunas verduras frescas también. Puedes prepararlo en casa en menos de 30 minutos y cuesta $4 por porción. Encuentra la receta visitando KnorrTasteCombos.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo está incorporando tu cultura dominicana en la vida y las comidas de su familia? Me aseguro de que mis hijos estén siempre cerca de la familia y los traigo a casa en el Bronx conmigo. Creo que es importante que mis hijos conozcan a sus abuelos, la comunidad y la cultura dominicana. Hago que los niños escuchen música en español conmigo y estén con mi familia cuando hablamos español. Vi a mi abuela cocinar comida dominicana desde que era joven, así que yo también cocino los platos que ella me enseñó. ¡El arroz y los frijoles son los favoritos de nuestro hogar!

