Cardi B de luto ¿a quién perdió la diva? La rapera compartió un mensaje conmovedor sobre el ícono de la alta costura Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las premiaciones y en las alfombras rojas, Cardi B siempre llama la atención con sus extravagantes atuendos. Detrás de muchos de sus looks estaba Thierry Mugler, uno de los diseñadores de moda más grandes de su generación. Desafortunadamente, el genio de la moda falleció este domingo, 23 de enero a la edad de 73 años. En las redes, sus fans no tardaron en reaccionar a su enorme pérdida, entre ellas Cardi B. "Mugler fue uno de los primeros diseñadores en trabajar conmigo, permitiéndome usar una de sus piezas de archivo icónicas para mi look de alfombra roja de los Grammy en 2019", explicó. Cardi B, Thierry Mugler Premios Grammy 2019 | Credit: Dan MacMedan/Getty Images Aunque trabajó con él desde ese momento, la artista y madre de dos hijos compartió que no se conocieron en persona hasta 2021 y sintió que fue un momento mágico. "Acababa de dar a luz a mi hijo como tres semanas antes y no me sentía 100% yo, pero algo en mi espíritu seguía diciendo 'TIENES QUE IR'. Tal vez Dios sabía que, si no iba, quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de agradecerle todo lo que hizo y las puertas que me abrió," escribió. Junto a su mensaje, incluyó varias imágenes de las prendas maravillosas que ha lucido creadas por Mugler. Aparte de la intérprete de "I Like It", Mugler también trabajó con muchas otras celebridades, entre ellas Kim Kardashian y Lady Gaga. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B de luto ¿a quién perdió la diva?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.