Los extravagantes looks que lució Cardi B durante la Semana de la moda de París La rapera eligió algunos atuendos que dejaron a más de uno boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana de la moda de París está a punto de culminar y como cada año, diseñadores como Stella McCartney, Lanvin, Givenchy, Balenciaga y Valentino, entre otras casas de moda, nos han deleitado con sus espectaculares colecciones para la temporada de primavera/verano 2022. Además de las increíbles pasarelas, también estuvimos muy pendientes a las famosas que se dieron cita en los desfiles, entre ellas Demi Moore, Brooklyn Beckham, Olivia Palermo, Amber Heard y Paris Jackson, entre muchas otras. Pero no podemos negar que la que más nos ha cautivado en su paso por los shows, es Cardi B, quien se encuentra en dicha ciudad junto a su esposo, el cantante Offset, y quien como de costumbre acaparó todas las miradas con sus originales y extravagantes looks. La vimos llegar al desfile de Thierry Mugler con un traje rojo de lentejuelas con pronunciado escote, que complementó con una llamativa capa con plumas. Luego acudió al show de Balenciaga ataviada con un abrigo de cuero cubierto en estoperoles, el cual combinó con botas de plataforma, una boina y diminutos lentes de sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esos no fueron los únicos atuendos de la rapera que llamaron la atención y colocaron a la rapera en la lista de las celebridades mejor vestidas de tan importante semana para la moda mundial. Mira a continuación todos los looks que la artista eligió para acaparar miradas en París. Cardi B, semana de la moda de Paris 2021 Credit: Pierre Suu/GC Images Cardi B, semana de la moda de Paris 2021 Credit: Richard Bord/WireImage Cardi B, semana de la moda de Paris 2021 Credit: Marc Piasecki/GC Images Cardi B, semana de la moda de Paris 2021 Credit: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images Cardi B, semana de la moda de Paris 2021 Credit: Marc Piasecki/GC Images Cardi B, semana de la moda de Paris 2021 Credit: Pierre Suu/GC Images Nosotras quedamos fascinadas con todos los looks, pero si nos tocara elegir uno, nos quedamos con el atuendo rojo, o quizás el verde. Lo cierto es que es muy difícil de elegir. ¿Cuál es tu look favorito?

