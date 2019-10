Tienes que ver los atrevidos y originales looks que lució Cardi B en París La rapera acaparó todas las miradas con sus atrevidos looks. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La semana de la moda de París llegó a su fin y como cada año, diseñadores como Chanel, Valentino, Giambattista Valli y Stella McCartney, entre otros, nos deleitaron con sus espectaculares colecciones para la temporada de primavera/verano 2019. Además de las increíbles pasarelas, también quedamos fascinadas con la gran presencia de modelos latinas, en específicos de dominicanas, en los shows más importantes. Ahora bien, lo que realmente nos enloqueció fueron los increíbles looks que portó la querida rapera Cardi B. La artista llegó a París para asistir a algunos de los desfiles de moda en el marco de dicha semana y como era de esperarse acaparó todas las miradas con las piezas que eligió. La verdad es que esta vez, Cardi B. dejó a muchos boquiabiertos. Image zoom Beretta/Sims/Shutterstock Su primer look fue hecho para dejar a todos boquiabiertos y eso fue exactamente lo que pasó. Para hacer su entrada triunfal a la importante escena de moda, la cantante eligió un original y extraño look verde con estampado floral de falda plisada, chaqueta, botas por encima de la rodilla y guantes. Pero lo que más llamó la atención fue sin duda el pañuelo que llevaba en su cabeza que además cubría toda su cara. ¡Wow! Nos preguntamos, ¿cómo podía caminar sin caerse? Image zoom Photo © 2019 Vantage News/The Grosby Group Su segundo look fue un poco menos fuera de lo común pero igual de atrevido. Para disfrutar de su primera noche en París, la artista eligió un jumpsuit transparente estampado, de Aliétte, que complementó con un abrigo amarillo estampado y botas y sombrero que le hacían juego, ambos Edda Gimnes. Image zoom Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images) El look que optó para ir al desfile de Thom Browne, era un poco un poco más conservador, pero especial. Ahí llegó un conjunto gris de falda a la rodilla y chaqueta tipo corsé con pronunciado escote, de Thom Browne. Image zoom Pierre Suu/GC Images Para salir a cenar en la Ciudad del amor, eligió un sexy minivestido morado de látex con pronunciado escote de Nicolas Jebran, que combinó con botas por encima de la rodilla, del mismo diseñador. Image zoom FRANCOIS GUILLOT / AFP) (Photo credit should read FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images Ahora bien, uno de los looks más fabulosos fue el que llevó al desfile de Chanel. Para la ocasión eligió un jumpsuit de tweed a cuadros de dicha marca, un llamativo abrigo de los mismos tonos en estampado houndstooth y un sombrero de lana. Definitivamente, la rapera sabe muy bien como ser el centro de atención. ¡Bravo Cardi! Advertisement EDIT POST

