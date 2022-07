¡Qué tierno! Cardi B combina disfraz con el de su hija en la fiesta de cumpleaños de Kulture La rapera de origen dominicano y su esposo Offset organizaron una fiesta temática para su primogénita de 4 añitos. La cantante lució un traje similar al de su pequeña inspirado en La Sirenita. ¡Mira qué lindas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B y su esposo Offset no escatiman en gastos para agradar a sus hijos, recientemente le regalaron $50,000 en efectivo con motivo de su cumpleaños número 4 y ahora le ahora organizaron una fiesta temática donde la cantante lució un disfraz similar al de la festejada. La intérprete de "Money" publicó un carrusel de fotos en sus redes sociales donde dejó ver el atuendo inspirado en el personaje de Disney de La Sirenita. Tanto la niña como la madre llevaban un top de malla y en la parte superior dos conchas decoradas con estrellas de mar en perlas y pedrerías. Los vestidos fueron diseñados por la artista Angel Brinks y el estilismo estuvo a cargo de Kollin Carter. Kulture Cardi B Left: Credit: Instagram / Cardi B Right: Credit: Instagram / Cardi B Cabe destacar que la versión de Cardi era naturalmennte para un adulto e incluía un sostén de concha y una falda de talle alto con una abertura a la altura del muslo. Cardi B y familia Credit: Instagram / Cardi B La rapera complementó el look con su cabello recogido en color rosa intenso y por supuesto unos zapatos de tacón alto a juego que, más tarde en la noche, cambió por zapatos planos cuando la familia completa posó para una dulce foto familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo tu espalda, tu frente y tus costados…..Grandes 4 [años]", fue el mensaje que la rapera utilizó para acompañar a la serie de fotografías. La artista nacida en la ciudad de Nueva York se convirtió en madre en julio de 2018 y le dio la bienvenida a su segundo retoño Wave tres años después. Su esposo, de 30 años, también es padre de tres hijos de relaciones anteriores: Jordan, 12, Kody, 7 y Kalea, también 7. ¡Qué adorable luce esta hermosa familia!

