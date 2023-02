Cardi B casi se pierde la actuación del Super Bowl de Rihanna por estos tacones La rapera se arriesgó por la moda con estos zapatos impresionantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actuación de Rihanna en el mediotiempo del Super Bowl 2023 ha sido uno de los eventos más esperados del año y ahora está en boca de todos, desde su atuendo rojo vivo hasta su la noticia de su segundo retoño. Después de seis años sin subirse al escenario, sus fans esperaban ansiosos su presentación musical, pero una de ellas casi no llegó a ver el espectáculo por culpa de sus zapatos. Se trata de una de sus fans más célebres, nadie más y nadie menos que Cardi B. En las redes, un video de Cardi B se ha hecho viral, en el cual la vemos Casi perderse el "halftime" o famoso mediotiempo por culpa de su calzado peligrosamente alto. Junto a su esposo, el rapero Offset, vemos a la dominicana cruzando a través del estacionamiento del estadio con unos stilettos Louboutin de más de 16 centímetros, tratando de correr sin torcerse un tobillo. Al parecer, la pareja y su equipo llegaron tarde al evento en Arizona, pero llegaron a tiempo para ver a la cantante barbadense junto a sus ochenta bailarines. Cardi B, superbowl Cardi B en el Super Bowl | Credit: IG/Cardi B En Twitter, varios usuarios se preguntaron por qué Cardi se quitó los tacones o por qué Offset no se ofreció a cargarla. Aparte de los zapatos rosa, la rapera vistió unos jeans casuales, un suéter chic de Chanel, un bolso de la misma marca y su cabello en un estilo rizado inspirado en los años setentas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en domingo Cardi fue sólo un miembro de la audiencia, realizó su propia actuación el sábado en Arizona en anticipación del gran evento, en donde la vimos vistiendo un traje metálico de escote atrevido y sandalias mucho más prácticas. Cardi B Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic for Capture Studio Group

