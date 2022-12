Cardi B lanza su última colaboración con Reebok Con una tanga, twerking y luciendo un semitransparente jumpsuit, la rapera de origen dominicano mostró la fabulosa propuesta de piezas deportivas que ya están disponibles para la venta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La asociación de Cardi B con Reebok está llegando a su fin. Para marcar su capítulo final, la rapera de origen dominicano lanzó la colección Farewell Let Me Be… Next Level Energy parte 2 con la reconocida marca. "Mi última colección con Reebok ya está disponible": fue el mensaje que compartió en sus redes para dar a conocer esta moderna y atrevida propuesta de piezas deportivas. En el video publicado en su cuenta de Instagram se aprecia el detrás de cámara de la creación de la campaña. En el clip se ve a la también empresaria y modelo de 30 años luciendo un revelador catsuit sobre una tanga negra. El body de cuerpo está hecho de malla transparente, por lo que puedes darle estilo cambiando lo que usas debajo o encima. El estampado abstracto está inspirado en los elementos visuales para moldear y contornear el cuerpo y la ejecución transparente abraza la positividad del cuerpo. La pieza está disponible en gris por $80. Reebok.com. Jumpsuit Cardi B Jumpsuit Cardi B Left: Credit: Reebok.com Right: Credit: Reebok.com La colección también incluye muchos elementos básicos de atletismo, como tenis, bodysuits, chaquetas y pantalones largos y cortos. En cuanto al calzado deportivo, esta colección incluye el modelo Club C Cardi V2, el cual es una actualización del Club C Cardi original que se lanzó en 2020, ahora con detalles asimétricos. Están diseñados para niños, adolescentes y adolescentes. Los precios oscilan entre los $80 a $150 en Reebok.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca estaría donde estoy si no sigo empujando los límites en mi vida y trabajo. Para esta última colección, colaboré con el equipo de Reebok para inyectar mi amor por el ajetreo en cada pieza para que mis fanáticos puedan usar esa energía en su vida cotidiana", expresó en un comunicado de prensa en octubre pasado. Esta colaboración se produce solo unas semanas después de que hiciera un sorprendente regreso al escenario en los American Music Awards 2022 el pasado 20 de noviembre cuando actuó en el escenario con GloRilla, días después de asistir al funeral de Takeoff junto a su esposo Offset.

