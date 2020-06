Mira lo adorables que lucen Cardi B y su hija vestidas iguales La cantante no escatima en gastos cuando de la ropa de su hija se trata Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que Cardi B siempre llama la atención, no solo por su alborotada y controversial forma de ser, sino también por los atrevidos atuendos que siempre luce ya sea para un evento importante, para hacer un video para sus redes sociales o hasta para ir a las citas que tiene en la corte. Ahora bien, a la hora de combinarse con su pequeña hija Kulture, la rapera toma las cosas mucho más en serio. Eso quedó demostrado cuando hace unas horas la cantante subió una serie de fotos y videos junto a su hija, ambas ataviadas con looks de diseñador. La verdad es que parecían dos muñequitas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vimos a la pequeña con una coqueta minifalda plisada a cuadros de Burberry, combinada con un top blanco, tenis y gorra de la misma marca y con el mismo estampado. Por su parte la cantante también llevaba una igual a la de su pequeña, un top blanco de manga larga y cuello alto, zapatos de punta y una boina también con el mismo estampado a cuadros y del mismo diseñador. A este combo, la rapera la agregó una fabulosa peluca de pelo y rojo. Esta no es la primera vez que la pequeña de casi dos años lleva ropa de diseñador, al contrario, todo su armario es de ensueño. Recordemos desde que nació, la cantante la ha llenado de regalos bastantes costosos, incluyendo un collar de diamantes valorado en $100,000, al igual que llamativos zapatos, como un par de tenis decorado con cristales de Swarovsky.

