Logra el glow de Cardi B por sólo 20 dólares

Como era de esperar, la gala de los premios Grammy fue una noche llena de sorpresas, entre ellas los looks glamourosos que lucieron las estrellas. Cardi B fue una de las artistas que más llamó la atención con su estilo, luciendo un traje escultural azul eléctrico diseñado por Gaurav Gupta Couture en la alfombra, más otro plateado de la marca del diseñador español Paco Rabanne. Más allá de los vestidos espectaculares, su look de belleza también dio mucho de qué hablar. Cardi B, Grammys, look de belleza Logra el glow de Cardi B por solo 20 dólares | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La rapera confió en las habilidades de Erika La' Pearl, su maquillista preferida, quien la ha preparado para todo tipo de evento, desde citas con su pareja hasta la gala del Met. Y como buena experta de la belleza, Erika sabe que muchos de los mejores productos están en farmacias y a buen precio. Cardi B, Grammys, look de belleza Logra el glow de Cardi B por solo 20 dólares | Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Para darle un glow increíble a la piel de la dominicana, Erika utilizó un producto de SOL by Jergens. "Cardi B tiene un tono de piel naturalmente hermoso", explica la maquillista originalmente de Miami. "Emparejé su tono añadiendo una capa de SOL By Jergens Sunless Tanning Water Mousse en el tono Deep. Para este acabado impecable, recomiendo dejar actuar el Mousse durante 6 horas antes de enjuagar." Cardi B, look de belleza Logra el glow de Cardi B por solo 20 dólares | Credit: Cortesía de Jergens SOL by Jergens, Deep Water Tanning Mousse with Coconut Water, $19.99, walmart.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de todo es que este producto cuesta menos de $20, así que es una tremenda ganga y un esencial de belleza. Aparte de la crema, Erika creó el look de maquillaje en tonos neutros con la ayuda de las sombras de lujo de Pat McGrath Labs y pestañas de iENVY by KISS.

