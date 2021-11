Cardi B: sus looks ganadores en los American Music Awards 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Credit: (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Cardi B, quien presentó el domingo los American Music Awards 2021, llegó a la alfombra roja en Los Ángeles con un vestido Schiaparelli ajustado a sus curvas, y una espectacular máscara dorada. "Muchos looks esta noche, muchos looks", bromeó sobre sus conjuntos por venir. "Estoy corriendo con dos horas de sueño, y llegué aquí hoy a las 10 a.m. para el ensayo. Acabamos de terminar a las 2 en punto, [yo] me vestí, y estoy aquí y voy a volver para mi gran entrada, y [para] presentar el espectáculo!" Empezar galería Tocado de altura Cardi B Credit: ABC. (ABC via Getty Images)CARDI B. El primer look de Cardi para el escenario fue despampanante: un vestido de alta costura, de terciopelo negro y cuello alto con tocado de plumas, de Alexandre Vauthier. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina del brillo Cardi B Credit: (Photo by Kevin Winter/Getty Images for MRC) Cardi subió al escenario sentada encima de un equipaje de Louis Vuitton con un vestido de abrigo de terciopelo negro con detalles brillantes en los hombros y botas también con mucho brillo. 2 de 7 Ver Todo Prohibido pasar inadvertida Cardi B Credit: (ABC via Getty Images) CARDI B La artista aceptó el premio a la canción favorita de hip-hop por Up con un vestido brillante y transparente de Jean Paul Gaultier. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Oda al morado Cardi B Credit: (Photo by Kevin Winter/Getty Images for MRC) Las plumas y los adornos de cristal aportaron dramatismo al vestido de terciopelo morado Jean-Louis Sabaji de Cardi. 4 de 7 Ver Todo Faraona coronada Cardi B Credit: (Photo by Kevin Winter/Getty Images for MRC) Como si un tocado enorme no fuera suficiente, más tarde en la función, Cardi lució un segundo, combinado con un corsé estructurado en blanco y negro, y guantes transparentes sin dedos. 5 de 7 Ver Todo Pasión por la estructura Cardi B Credit: ABC via Getty Images) LOs modelos estructurados fueron un tema recurrente en el vestuario de Cardi, como lo demuestra este intrincado top, que lució con pantalones de cuero. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hoodie de lujo Cardi B Credit: ABC via Getty Images) CARDI B Para su look final de la noche, la cantante apareció de blanco, con una falda plisada asimétrica y una capucha bordada con pedrería. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

