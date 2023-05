Cardi B causa sensación con un enterizo ceñido y un accesorio atrevido: una tanga dorada ¿Te atreverías a llevar un look como el de la rapera? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde las alfombras hasta en el servicio comunitario obligatorio, Cardi B siempre asombra con su vestuario. Como amante de las marcas de lujo y la moda atrevida, la rapera nunca defrauda con su estilo único. Ahora, su último atuendo está en boca de todos por el accesorio que eligió para completar el look. Para un evento de lanzamiento de su marca de vodka Whip Shots, vistió un body colorido de estampado abstracto de la casa de diseño de Emilio Pucci. Completo con una capucha y plataformas esculturales a juego, el look fue uno de los más llamativos de la intérprete de "I Like It". Cardi B Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Starco Brands Sin embargo, el detalle más llamativo fue la tanga de cadena dorada que llevó sobre el enterizo como accesorio para darle un toque atrevido al look. Cardi B Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Starco Brands En su Instagram, la rapera compartió más fotos modelando el look, escribiendo que puso el atuendo "en Instagram incluso antes de que llegue a la tienda". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Inmediatamente, sus fans corrieron a complementar el atrevido conjunto. "Me encantó el body" y "esos zapatos 😍" vimos entre los miles de comentarios que dejaron en su perfil. ¿Qué opinas del look? ¿Te atreverías a copiarlo?

