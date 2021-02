Close

Cardi B presume su nuevo "bolsito" Hermès ¿sabes cuánto le costó? Después de una larga espera, la rapera pudo conseguir su último capricho: un bolso Birkin Cargo. Pero para lograrlo ha tenido que "pagar el triple". ¡Mira de cuánto estaríamos hablando! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los bolsos de Hermès son codiciados y esperados con ansias, aun entre las clientas más famosas de la marca que en muchas ocasiones tienen que poner sus archifamosos nombres en listas de espera para conseguir el modelito más reciente. El caso no es distinto para Cardi B. A pesar de que la rapera de sangre dominicana ya es una feliz poseedora de una valiosísima colección de Birkins y Kellys de todos los colores y sabores, y que incluso tiene un armario especial destinado a guardar dichos tesoros, ella ha tenido que esperar como todos y todas por su nueva obsesión: el Birkin Cargo. El increíble bolso está hecho de sencilla lona con detalles de cuero y marroquinería color plata. "Ya sé que es un poquito simple, oigan, pero ¡simplemente lo amo!", exclamó la rapera y mamá de 28 años al mostrar el "bolsito" en una entrada en Instagram. "Yo lo quería con tantas f***ing ganas. Ustedes ni se imaginan, llamé a todas las tiendas Hermès. [El bolso] acaba de salir este año", aseguró la intérprete de "WAP", "tuve que pagar el triple, pero simplemente lo amo". ¿Y cuánto pagó por él? Una fortuna, aun para bolsos Birkin. Actualmente el bolso está disponible por $65,000 en 1stDibs, así que si hacemos cuentas Cardi habría pagado unos $240,000 por su "caprichito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi B es una de muchas celebridades que presumen de una colección enorme y valiosísima de bolsos Hermès Birkin y Kelly. En la lista también están las hermanas Kardashian, Eva Longoria, Heidi Klum y Jennifer López, y varias de sus hijitas. ¡Wow!

