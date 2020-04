Cardi B donará $1,000 cada hora por 42 días para ayudar a sus fans La rapera Cardi B se unió a una marca de ropa para donar dinero directamente a sus seguidores afectados por la crisis del coronavirus. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de convertirse en toda una sensación en las redes sociales por sus desenfrenados comentarios sobre el coronavirus, la rapera dominicana Cardi B brindará apoyo a los afectados por la pandemia. La controversial cantante se unió a la marca de ropa Fashion Nova para ayudar a sus fanáticos y consumidores de una manera directa durante esta crisis sanitaria. A través de sus redes sociales, Cardi anunció que donará $1,000 cada hora por los siguientes 42 días, sin intermediarios. “Muchos de ustedes están batallando para pagar sus cuentas, dar de comer a sus familias y cubrir sus necesidades esenciales”, dijo en un vídeo en su cuenta de Instagram. “#FashionNovaCares y yo estamos regalando $1,000 a aquellos afectados por esta crisis”. La intérprete explicó que tanto ella como la compañía de ropa quieren asegurarse que el dinero llegue completo a las manos de quienes lo necesitan, sin tener que cumplir con los requisitos de una organización sin fines de lucro. “A veces cuando donas a una [organización de] beneficencia y te preguntas, ‘¿Realmente va [el dinero] a la gente?’ Pues nos vamos a encargar que realmente llegue a la gente”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante será la encargada de elegir a los afortunados a través de una aplicación que deberán someter en el sitio web de la marca de ropa, dejando en claro de que se asegurará que la persona que pida la ayuda realmente se la merezca. “Me voy a asegurar que realmente lo necesites. No mientas solo para que le puedas prestar pu…o dinero a tu novio”, dijo en su peculiar estilo al hablar. “Los amamos y estamos agradecidos que nos han apoyado por tanto tiempo. Es tiempo de que nosotros los apoyemos a ustedes, y no sean tímidos. A veces, tienes que pedir pu..a ayuda”. La semana pasada, la cantante donó cientos de comidas a trabajadores de la salud en los hospitales de Nueva York, que continúan ayudando a combatir el coronavirus. Advertisement

Close Share options

Close View image Cardi B donará $1,000 cada hora por 42 días para ayudar a sus fans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.