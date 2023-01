Cardi B confesó que Kim Kardashian le dio toda una lista de expertos para que la ayudaran a arreglarse la nariz La artista se sometió a una cirugía estética en el 2020 para hacer que su nariz luciera más pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B se ha convertido en una de las artistas más pegadas y queridas de esta generación. Sus canciones han llegado a los lugares más recónditos y su estilo no deja sorprender a quienes la siguen. La cantante también es muy controversial y a lo largo de su corta carrera se ha visto involucrada en varios problemas legales, al igual que en uno que otro lío con otras celebridades, y es que su personalidad es avasallante. Ahora bien, uno de los atributos más llamativos de la artista es su figura o mejor dicho sus llamativas curvas. De hecho, gracias a su honestidad, en estos últimos meses hemos hablado mucho de su trasero. Y es que resulta que hace muchos años que se habían puesto biopolímeros para agrandar las pompis, los cuales fueron retirados recientemente. La cantante nunca ha escondido que se ha hecho uno que otro arreglito y cuando le toca hablar del tema, lo hace sin tapujos tal y como pasó durante su participación el The Jason Lee Podcast, en cual habló de sus cirugías plásticas, incluyendo todos los problemas que experimentó cuando decidió ponerse rellenos en su nariz para hacerla lucir más pequeña. Además también dijo quien la ayudó a encontrar los mejores cirujanos plásticos. "Mucha gente me decía, 'hay una manera más fácil de hacer que tu nariz se vea más pequeña y es poniéndote rellenos", confesó la artista, quien siempre se había sentido incómoda por tener una nariz grande, la cual aseguró que había heredado de su papá. "Así es que me puse rellenos en mi nariz en el 2019 y eso me dañó la nariz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto la llevó a hacerse una cirugía plástica en su nariz para arreglar el problema y fue justo en ese momento, en el 2020, en que su amiga Kim Kardashian compartió con ella sus mejores consejos y también la lista de los doctores que le harían el mejor de los trabajos. "Recuerdo el momento en que estábamos en la casa de Kris [Jenner] y Kim Kardashian me dio una lista de gente a las que podía llamar para que me ayudaran", expresó. "Llamé a una cuantas de las personas que ella me recomendó".

