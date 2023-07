El look del día - julio 5, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Best Image/The Grosby Group La infanta Leonor, Aleyda Ortiz, Lupita Nyong'o y Cardi B son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Camila Cabello Look del día Credit: Marc Piasecki/WireImage Increíble este diseño de Stéphane Rolland blanco, con manga dramática decorada con piezas doradas y cola lateral que la cantante cubana portó en el desfile Alta Costura de la firma en París, con plataformas doradas y clutch a juego. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Princesa Leonor e Infanta Sofía Look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Las hijas de los reyes de España eligieron dos looks muy coloridos para realizar una visita oficial. Leonor. heredera al trono, optó por un vestido de mangas con volumen, escote cruzado de color azafrán con microestampado, y su hermana eligió un pantalón rojo de tiro alto a juego con un top de tirantes. Ambas con alpargatas en color natural. 2 de 8 Ver Todo Cardi B Look del día Credit: Best Image/The Grosby Group Para una tarde de compras por París, la cantante de origen dominicano se enfundó en este ajustado enterizo con capa a juego de Valentino estampados con el logo de la marca. Sandalias negras, cartera a juego y llamativos pendientes completaron su look. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lupita Nyong'o Look del día Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images ¿Así o más chic? La actriz nacida en México modeló este set de short y chaleco en tweed violeta, con cartera a juego y zapatos negros, todo de Chanel, en el desfile de Alta Costura de la maison francesa en París. 4 de 8 Ver Todo Eva Longoria Look del día Credit: Aldara Zarraoa/Getty Images Para presentar su película Flamin' Hot en Madrid, España, la actriz optó por este conjunto de falda en A y chaqueta de hombros estructurados en color arena, con un top blanco y zapatos de punta dorados. 5 de 8 Ver Todo Aleyda Ortiz Look del día Credit: Instagram Desde el plató de Telemundo la presentadora celebró el 4 de julio con este vestido azul de aire lencero en dos tonos, sandalias también azules y una gargantilla plateada. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Look del día Credit: Karwai Tang/WireImage La princesa de Gales asistió al torneo de tenis de Wimbledon con esta chaqueta verde menta de aire retro de Balmain y una falda plisada blanca que acompañó con zapatos clásicos. 7 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Look del día Credit: Instagram Como una sensual Barbie, la mexicana posó con este enterizo rosa metalizado con detalles de cadena y sandalias de estampado serpiente en color verde esmeralda. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 5, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.