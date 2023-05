Cardi B, mucho más delgada sin sus implantes, le copia el color de pelo a Karol G La cantante asistió a una reunión de trabajo con su nuevo look, una melena rojo cereza recogida en un moño, y marcando cinturita de avispa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B es una de las artistas que nos deja boquiabiertos tanto con su música como con sus looks. La rapera de origen dominicano es famosa por su estilo arriesgado, presumir mucha piel, con trajes ceñidos, escotes imposibles, aberturas, transparencias y modelitos de impacto, que no dejan indiferente a nadie. Sobre todo en ocasiones especiales como estrenos de cine, semanas de la moda o la gala del Met donde la pudimos ver la semana pasada nada menos que con tres looks diferentes. A la vanguardia de la moda, la artista ama las carteras de lujo y los zapatos. En cuanto a belleza, ha revelado en numerosas ocasiones sus trucos para lograr un cabello sedosos y brillante, y aunque siempre se ve con mucho maquillaje, también ha compartido su imagen más natural, con la cara lavada y hasta vello facial. En otro tema en el que la intérprete de WAP se ha convertido en una auténtica influencer es el de la medicina estética. Cardi reveló el pasado noviembre que en agosto se retiró los biopolímeros de sus glúteos que se había colocado 10 años atrás cuando trabajaba en un club de strip-tease. Cardi B Cardi B en julio de 2022 antes de retirarse los implantes de glúteo. | Credit: Katja Ogrin/Redferns Con más de 140 millones de seguidores en Instagram, la mamá de Kulture y Wave, ha sido muy sincera con sus admiradores, recomendando a las jóvenes que no recurran a las inyecciones. El martes, la cantante asistió a una reunión de negocios y presumió su silueta muy estilizada. Se nota la ausencia de los implantes y con sus curvas naturales y armoniosas se ve mejor que nunca. La polifacética artista aprovechó la ocasión para estrenar color de pelo. La esposa de Offset probablemente pasó largas horas en el salón para obtener este rojo cereza vivo, muy parecido al que Karol G lució hace unos meses. Mientras su hijita se convertía en la reina del estreno de La sirenita, con su medio hermana Kalea y su papá. cardi b Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para enfatizar su melena, que llevó recogida en un elaborado moño, se enfundó en un pantalón rojo con desteñidos azules y una camiseta blanca con jugosos labios rojos estampados.

