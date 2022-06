Cardi B presume sus curvas en ceñido jumpsuit naranja y tacones La cantante urbana de origen dominicano se presentó de sorpresa en un escenario en Nueva Jersey y dejó a todos boquiabiertos con este súper sexy look que complementó con su pelo rojo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B continúa arrasando con sus atuendos, esta vez lo hizo de nuevo al presumir sus curvas en un ceñido jumpsuit naranja de Jean Paul Gaultier, que sigue la tendencia de las prendas con estampado que imita el cuerpo desnudo de la mujer, con tacones de infarto. La cantante urbana de origen dominicano optó por este sexy look para subir al escenario [de sorpresa] y unirse a los raperos Dougie B and B-Lovee que se estuvieron presentando en el Festival de Música Hot 97 Summer Jam, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Nueva Jersey. La intérprete de éxitos como "Money" y "WAP" complementó su vestuario con el pelo rojo cobrizo y lacio, estilo Rapunzel. Este tono ha sido uno de los favoritos de las celebridades este año, Kendall Jenner, Carolina Sandoval y Sophie Turner son algunas de las famosas que se han teñido de ese color recientemente. Sin bien su cabello llamó la atención, sus uñas de las manos de color rosa chicle no pasaron desapercibidas ni tampoco su pedicure de color blanco. Además, lució gafas de sol naranjas de gran tamaño, que luego se quitó para su actuación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los 134 millones de seguidores de Cardi fueron los afortunados destinatarios de sus últimas fotos y la recompensaron con más de un millón de 'me gusta' y comentarios de aprobación: "Tienes todo lo que es correcto. Las pulgadas, el cuerpo, el glamour, la pose", "Rompiste con este look", "Wow', "No juegues con ella", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. La rapera es fiel a su estilo irreverente, atrevido y camaleónico ¡y eso nos encanta!

