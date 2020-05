Cardi B se deshizo de todo su vello corporal con esta crema de menos de $10 La rapera está fascinada con los resultados Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien las peluquerías y los spas han permanecido cerrados por los último dos meses, eso no ha evitado que las mujeres sigan llevando a cabalidad sus respectivas rutinas de belleza. Ya sea haciendo mascarillas caseras con las recetas de la abuela, preparando comidas más saludables y hasta secándose ellas mismas el pelo. Depilarse es otra de las cosas que también se han visto forzadas a hacer las chicas que no pueden hacer uso de los expertos. Pero si les sirve de algo, les comunicamos que las famosas también se han visto obligadas a hacer lo que puedan para verse más o menos presentables. Una de ellas es Cardi B, quien tuvo que recurrir a una popular crema para deshacerse de los vellos en sus partes privadas y de las piernas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como es su costumbre, antes de hacerlo la cantante le avisó a sus más de 60 millones de seguidores en Instagram cómo pretendía deshacerse de los vellos, un proceso que al parecer le preocupaba un poco. “Chicos deséenme p..a suerte”, dijo la artista en una historia que subió a su cuenta. “Espero no quemarme la vulva’. En el video, la cantante mostró un bote de la popular crema Legs and Body 3 in 1 Gel Cream Hair Remover, de Veet que solo cuesta $8.49 en Target.com. La crema está formulada con ingredientes como Aloe Vera y Vitamina E que ayudan a dejar la piel hidratada y suave. Pero lo más importante es que remueve el velo del cuerpo en aproximadamente cinco minutos y al parecer la rapera quedó encantada. Image zoom Cortesía Justo después de usarla en algunas partes del cuerpo, incluyendo las piernas, las cuales según las imágenes que publicó, le quedaron increíblemente suaves e hidratadas tal y como promete el producto. De las demás partes no tuvimos noticias, pero seguramente la crema también hizo su trabajo. "Es en serio, miren que bien lucen [las piernas]", escribió la cantante junto a una foto de sus piernas. "Algo positivo que encontré y hice en cuarentena". ¡Gracias por el dato Cardi!

