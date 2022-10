El look del día - octubre 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cardi B Credit: Frazer Harrison/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Lourdes Stephen, Cardi B y Kylie Jenner son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Cardi B Cardi B Credit: Frazer Harrison/Getty Images Captamos a la rapera cuando salía de una corte de la ciudad de Nueva York con este sobrio y recatado conjunto blanco y negro de falda a al rodilla, chaleco y cárdigan. Ga 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mostró sus atributos con este look de jeans acampanados de talle alto y crop top con los hombros al descubierto. 2 de 9 Ver Todo Naomi Watts Naomi Watts Credit: Araya Doheny/Getty Images for Stripes La actriz llegó a una velada, en Pacific Palisades, California, con este hermoso vestido a rayas con cuello halter. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La joven empresaria acaparó todas las miradas al pasearse con este sexy set gris con falda y crop top, combinado con botas de mezclilla. 4 de 9 Ver Todo Rosie Huntington-Whiteley Rosie Huntington-Whiteley Credit: David M. Benett/Getty Images for Rose Inc Para inaugurar el pop-up de su marca Rose Inc., en Londres, la actriz y empresaria eligió este vestido negro de manga larga con transparencias. 5 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Regia lució la presentadora de noticias con este lindo y original vestido fucsia. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paris Hilton Paris Hilton Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La socialité llegó a una velada con este fabuloso traje rosado con detalles plateados. 7 de 9 Ver Todo Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: Instagram/ReadingP En la más reciente entra de Mira quién baila (Univisión), vimos a la cantante mexicana con este original minivestido rosado metálico y botas marrones de brillo por encima de la rodilla. 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: Splash News/The Grosby Group Vimos a la cantante y empresaria luciendo muy cómoda y relajada con este look de jeans cropped, suéter a rayas, abrigo y botas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

