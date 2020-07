Cardi B se puso el logo de Louis Vuitton en el cabello A la cantante le encanta cambiar sus looks con pelucas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Cardi B siempre llama la atención, no solo por su alborotada y controversial forma de ser, sino también por los atrevidos atuendos que siempre luce ya sea para un evento importante, para hacer un video para sus redes sociales o hasta para ir a las citas que ha tenido en la corte. A la artista también le encanta combinarse de pies a cabeza con su hija Kulture y la verdad es cuando lo hace, ambas se ven adorables. Recientemente las vimos con un look de Burberry que las hacía lucir como muñequitas. Ahora la cantante vuelve a sorprender, pero esta vez con un accesorio muy especial en su cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vimos a la rapera en una imagen que publicó en su cuenta de Instagram luciendo fabulosa con un conjunto de minifalda y croptop de Louis Vuitton, que combinó con sandalias de plataforma atadas al tobillo y un bolso redondo, también de Louis Vuitton. En la foto también aparece con una increíble peluca rubia agarrada en una cola de caballo que la verdad le queda espectacular. Image zoom Instagram/Cardi B Pero lo más increíble y chic es el diseño que tiene la larga cola, creada por su estilista de cabecera Tokyo Stylez la encargada de hacer y arreglar todas sus pelucas, y en esta le hizo un diseño digno de admirar. Resulta que la cola tiene estampado el logro de Louis Vuitton hecho en el mismo color de su conjunto. Sin duda alguna, la estilista tiene un increíble como pocos.

