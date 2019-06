Mira el extravagante collar de $100,000 que le compró Cardi B a su hija de casi 1 año Estas no son las primeras joyas de diamante que ha recibido la pequeña. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message A su corta edad la pequeña Kulture, hija de Cardi B, ha estado expuesta a la fama de sus progenitores y por supuesto también a su fortuna. Y es que la rapera se ha encargado de llenar a la niña de regalos extravagantes y de ropa de diseñador, haciendo de ella una de las más fashion del mundo del espectáculo. Incluso hasta los juguetes que recibe Kulture, son de lujo. Pero nada se compara al regalo que le va a hacer su mamá en su primer aniversario de vida. Hemos quedado impresionados con semejante pieza. La niña cumple su primer año este próximo 10 de julio y gracias a las redes sociales ya nos enteramos del impresionante y costoso regalo que le mandó a hacer su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista publicó un video de en su página de Instagram dónde muestra un collar cubierto en diamantes y con personajes de la serie infantil Word Party. “El nuevo collar de Kulture”, escribió la rapera junto al video que publicó en sus redes. “Word Party es su favorito. Gracias Eliantte. Ustedes saben que una dura como yo la va a consentir”. De acuerdo a lo que publicó TMZ, el collar de diamantes y oro blanco, cuesta aproximadamente $100,000. Eso sí, esta no es la primera vez que la cantante gasta una cantidad exorbitante en prendas para su hija. Hace un poco más de un mes que gastó unos $80,000 en joyas de diamantes para su pequeña. Como ya hemos visto, la dominicana no escatima en gastos cuando se trata de su hija. Ya nos podemos imaginar que la celebración del primer cumpleaños será una fiesta para recordar. Advertisement EDIT POST

