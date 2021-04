Cardi B se une a Reebok para lanzar una colección deportiva de ensueño La colección, que incluye ropa y calzado, saldrá a la venta el próximo 23 de abril. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Cardi B es la cantante más exitosa del momento y no solo su música la ha colocado en el lugar que está, sino también su irreverente personalidad. La rapera de origen dominicano ha cautivado a las masas y se ha convertido en una de las cantantes más influyentes, rompiendo records y dejando claro que llegó para quedarse. Eso sí, la rapera no solo causa sensación con su repertorio, sino también con estilo, uno que en más de una ocasión ha dejado a muchos boquiabiertos. Es por ese estilo único y atrevido que la cantante ya ha hechos dos colaboraciones de con la popular tienda Fashionnova y ahora también le ganó segunda colaboración con Reebok, con quien diseñó una colección de ropa deportiva y tenis supercool. "Mi nueva colección Reebok x Cardi B, incluyendo ropa por primera vez", escribió la rapera junto a una imagen de la campaña que publicó en su cuenta de Instagram. "Sale a la venda abril 23 a las 10 am". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según las imágenes que tanto Cardi como la marca han publicado en redes, podemos apreciar que la colección incluye modernos leggings en colores como el lila y el negro, sexy bodysuits y croptops, además de un sexy conjunto dorado de minifalda y croptop. Los tenis son modernos y estarán disponibles en varios colores.

