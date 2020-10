Tienes que ver la impresionante colección de carteras Birkin de Cardi B La rapera tiene más 20 de estas costosas piezas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Cardi B es una de las artistas más controversiales, al igual que una de las más populares del momento. Pero sin duda, la rapera también es conocida por su extravagante gusto al vestir. Los atuendos de la cantante, que van desde looks de la tienda Fashion Nova hasta atuendos de Louis Vuitton y Gucci y otros diseñadores prestigiosos, siempre dan mucho de qué hablar. Pero sin duda, lo que más disfruta comprar a la rapera, son carteras. ¿Sus favoritas? Las Birkin de Hermès. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue precisamente la increíble colección de bolsos de dicha marca la que la cantante le mostró a sus seguidores en una foto que publicó en su cuenta de Instagram y en la que escribió, “elige un color”. En la imagen, Cardi aparece subida a una escalera ubicada dentro de su clóset y luciendo un ceñido minivestido rojo con cuello halter, sandalias de plataforma y una peluca de cabello rojo. Ahí también se puede apreciar la increíble colección de bolsos Birkin que posee. De hecho, el despliegue más bien parece el estante de una tienda. La cantante tiene dicho bolso en colores como el blanco, el verde, el azul, el rosado y el morado, sin olvidar el clásico negro. Incluso tiene varias con llamativos estampados. En la foto aparecen 23 bolsos Birkin, pero no estamos seguros si son todos los que posee la artista. Probablemente tiene varios más. Recordemos que hasta su pequeña hija Kulture, con tan solo 2 años, ya tiene la suya. Aunque sabemos que la cantante hace bastante dinero y que varias de esas carteras se las ha regalado su pareja, esta colección llama tanto la atención porque los precios de este modelo de bolsos oscilan entre $12,000 y $200,000, dependiendo del tipo de piel que tengan. Así es que ya te imaginarás todo el dinero que hay en ese armario. ¡Wow!

