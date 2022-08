¡Wow! Tienes que ver la increíble transformación del cabello de Cardi B La rapera lleva años usando una mascarilla casera que le ha dado excelentes resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres fanático de Cardi B sabrás que la artista comparte muchas cosas personales en sus redes sociales. Gracias a eso hemos podido ver su vida como mamá, su increíble colección de carteras costosas, los productos de belleza que usa, y también los atrevidos y originales atuendos que normalmente lleva. Otra cosa siempre comparte, es la forma en que cuida su cabello, incluyendo las mascarillas caseras que usa para mantenerlo hidratado y brilloso. Si bien en muchas ocasiones la rapera ha llevado extensiones y hasta pelucas, siempre procura cuidar su cabello natural. En este momento la artista está causando sensación en TikTok gracias a su más reciente video en el que muestra su cabello al natural y el resultado que le han dado sus cuidados, en especial a una "agua secreta" que al parecer ha hecho que su cabello crezca muchísimo. "He estado usando un agua vegetal secreta en mi cabello. ¿Adivinas qué vegetal es?, escribió la cantante junto al video que publicó en dicha red social. "Aquí les dejo una pista, hice un tutorial de esto hace seis años". La rapera se refiere a la mascarilla casera que ha venido usando desde el 2014 y la cual asegura ha hecho que su cabello se fortalezca y le crezca muchísimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN @@iamcardib El tratamiento se hace con varios ingredientes que tienes que licuar hasta que la mezcla se convierta en una pasta. Incluye, aguacate, aceite Castrol, dos huevos y una cucharada de mayonesa. La rapera aconseja dejar la mezcla en el cabello por todo el tiempo que puedas y después de retirarla, hacerse rolos para evitar maltratar el cabello. Lo interesante es que la cantante también se aplica agua de arroz, la cual deja asentar por 24 horas antes de usarla. Al ver su cabello ahora, no tenemos la menor duda de que este tratamiento y todo lo demás que ha hecho la artista, sí que funciona y ahora nosotras también queremos probarlo. En especial, tomando en cuenta que este tipo de mascarillas son muy populares en los países latinoamericanos, en especial en República Dominicana.

