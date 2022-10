Cardi B derrocha glamour y sensualidad en su cumpleaños con este atuendo de carnaval ¡Wow! La rapera llegó a su fiesta con este look al rojo vivo que no te puedes perder Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Cardi B sabe cómo celebrar su cumpleaños con estilo! La rapera festejó sus 30 años con una velada con la temática de "Burlesque" en Los Ángeles y como era de esperar, Cardi llegó vistiendo un atuendo que nos dejó boquiabiertas. Junto a su media naranja, Offset, la dominicana portó un conjunto rojo vivo con un corsé con pedrería que acentuó su figura, guantes largos y una cola de plumas de avestruz. Cari B cumpleaños Credit: Backgrid/The Grosby Group Pero la estrella del look fue su espectacular tocado de plumas. Aunque la cantante mide unos 160 centímetros, estas plumas inmensas la hicieron lucir más alta que su esposo. Y aunque su vestuario complementó el tema de burlesque, también hubiera estado perfecto para asistir al carnaval en Santo Domingo. Cardi B Credit: Backgrid/The Grosby Group Por su parte, Offset vistió a juego con su esposa, agregando un toque de rojo a su traje blanco a través de sus gafas y su corbata. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fiesta estuvo llena de celebridades, pero Cardi definitivamente fue una de las más llamativas. ¿Qué opinas de su look?

