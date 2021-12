El look del día – diciembre 28, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cardi B, look del día Credit: Paras Griffin/Getty Images Jacky Bracamontes, Sofía Vergara y Cardi B son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz colombiana se vio muy cool paseando por Los Ángeles con un saco largo y un bolso de Chanel. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes Look del día, Jacky Bracamontes Credit: Instagram/Jacky Bracamontes Disfrutó de un día en la playa con su familia llevando un traje de baño negro y un cover-up a juego. 2 de 9 Ver Todo Cardi B Cardi B, look del día Credit: Paras Griffin/Getty Images Impactó en un partido de baloncesto con un abrigo verde neón de The North Face. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Style/Chiquibaby Con la ayuda de la estilista del programa, Denise del Pino, la presentadora quedó fabulosa en el set de Hoy Día (Telemundo). 4 de 9 Ver Todo Carolina Ross Carolina Ross, look del día Credit: Instagram/Carolina Ross La joven cantante compartió una imagen en sus redes luciendo este traje muy coqueto. 5 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez, Look del día Credit: Instagram/Bendito Closet Style/Nicole Suarez Chic y sofisticada con una falda de tubo y una blusa verde limón. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ingrid Contreras Ingrid Contreras, look del dia Credit: Instagram/Ingrid Contreras Salió de compras con un atuendo negro con toques de verde en su saco y zapatillas. 7 de 9 Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton, look del día Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La recién casada lució divina paseando por Londres con esta propuesta roja viva. 8 de 9 Ver Todo Irina Shayk Irina Skayk, look del dia Credit: The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la modelo junto a su hija con un look casual monocromático. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – diciembre 28, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.