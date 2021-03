Cardi B se prepara para lanzar una línea para el cuidado del cabello La rapera lanzará este nuevo proyecto este mismo año Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante la larguísima cuarentena que todos experimentamos el año pasado, vimos cómo muchas famosas usaron las redes sociales para mostrar sus dotes en la cocina, publicar algunos tutoriales de belleza y uno que otro baile. Lo cierto es que el encierro puso a muchos muy creativos, incluyendo a Cardi B, quien además de compartir con sus seguidores su opinión acerca de diferentes temas, mostrar algunas de las travesuras que hace su hija y publicar uno que otro video un poco subido de tono, también ha compartido algunos de sus secretos de belleza, como la mascarilla que usa para dejar bien lacio y humectado su cabello. Además, la cantante también compartió los ingredientes que usa para hacer la mascarilla casera que aplica en el pelo a su hija Kulture y con la cual logra que los rizos de la pequeña luzcan increíbles. Ahora Cardi sorprendió a sus fanáticos anunciando que está trabajando en una línea para el cuidado del cabello. "Este año voy a lanzar una línea para el cuidado del cabello la cual he estado trabajando desde mi casa, para mi cabello y el de mi hija", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram. "Creo que es tiempo para que las personas se eduquen en cuanto nacionalidades, raza y etnicidad. Ser latina o hispana no garantiza tener el cabello largo, no hace que tu piel sea clara y tampoco hace que tu cara sea más definida, especialmente cuando vienes de alguna isla caribeña. El DNA tiene que ver con la textura de tu cabello, no tu nacionalidad, pero ¿divina qué? Siempre puedes mantenerlo [bien]". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por el momento, la rapera no ha dado más detalles acerca de su nuevo proyecto, pero tomando en cuenta que para su cabello y el de su hija ha estado usando mascarillas hechas con ingredientes caseros, es muy posible que los productos también sean completamente naturales y dirigidos a las chicas que tiene el pelo rizo o afro. ¿Comprarías los productos?

