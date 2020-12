Close

El look del día - diciembre 7, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Instagram/Cardi B Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y asistiendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Angelina Jolie Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo muy chic con este look de jeans negros, camiseta blanca, botas, bolso de Valentino y capa. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B Image zoom Credit: Instagram/Cardi B La rapera alborotó las redes cuando publicó este look de vestido marrón transparente con abrigo negro de piel y botines. ¡Qué sexy! 2 de 9 Applications Ver Todo Sofía Carson Image zoom Credit: Kevin Mazur/2020 MTV Movie & TV Awards/Getty Images) La actriz y cantante acaparó miradas con este elegante traje negro strapless de Valentino. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Chiquibaby Image zoom Credit: Instagram/Chiquibaby Después de unas merecidas vacaciones, la presentadora eligió este hermoso vestido estampado para su regreso a Un nuevo día (Telemundo) 4 de 9 Applications Ver Todo Eiza González Image zoom Credit: 2020 The Image Direct/The Grosby Group La actriz mexicana se veía supercómoda con este conjunto deportivo con estampado de corazones. 5 de 9 Applications Ver Todo Jessica Alba Image zoom Credit: 2020 x17/The Grosby Group La actriz luce superchic hasta con la ropa más casual y para muestra este look. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Image zoom Credit: Instagram/Kylie Jenner La socialité arrasó con este atrevido jumpsuit con estampado animal. 7 de 9 Applications Ver Todo Lily Collins Image zoom Credit: Kevin Mazur/2020 MTV Movie & TV Awards/Getty Images La actriz llegó a los MTV Movie & TV Awards con este fabuloso vestido negro de vinilo de Yves Saint Laurent. 8 de 9 Applications Ver Todo Vanessa Hudson Image zoom Credit: Kevin Mazur/2020 MTV Movie & TV Awards/Getty Images Supercoqueta y sexy lució la actriz con este minivestido negro strapless. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

