Me quemé la cara con un cosmético en mal estado y esta mascarilla salvó mi piel Horas antes de un evento utilicé una mascarilla caducada que me dejó el rostro rojo y con sensación de ardor. Esta mascarilla me cambió la cara, literalmente, en diez minutos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como dice el refrán, en casa del herrero cuchillo de palo. Hace unos días escribí un artículo sobre la caducidad de los cosméticos y cómo de importante es tirarlos cuando pasa el tiempo indicado en el envase, en especial si los tenemos abiertos y si llevan ingredientes naturales. Pero hay veces, como me ocurrió recientemente, que nos gusta mucho cómo funciona un producto, o es caro, o por alguna razón le tenemos cariño, y lo guardamos en nuestro tocador para usarlo con normalidad. La semana pasada tenía un evento y decidí usar una mascarilla de arcilla roja con extracto de higo chumbo de una marca de prestigio, para darle luminosidad al rostro y ayudarme a mantenerlo hidratado. La tenía abierta desde hacía unos meses, en los que la fui utilizando, pero este tipo del productos que no uso a diario tardo más en acabarlos, pues los voy alternando con otros del mismo estilo. En mi caso suelo combinar mascarillas de arcilla con otras de miel, rosas, vitamina C… que cumplen diferentes funciones. Quedaba una buena cantidad, y aunque había pasado abierta más del tiempo indicado en el envase, no había cambiado de consistencia y seguía oliendo bien, así que me la apliqué por toda la cara evitando el área de los ojos. En solo unos segundo comencé a notar una quemazón por toda la piel, como si me ardiera. Algo que nunca me había ocurrido al usar esa mascarilla, y me la retiré con ayuda de una toalla humedecida con agua. Para mi sorpresa, mi cara estaba más roja que el cangrejo Sebastián, ¡a solo 4 horas para el evento! Mascarilla salva piel Credit: Pilar Sopeséns De inmediato me aclaré bien con agua muy fría, aunque la sensación de ardor seguía, y pensé en algo que calmase la piel y que siempre tengo en casa: aloe vera. Mascarilla salva piel Credit: Cortesía De hecho me acordé que había recibido recientemente las mascarilla Aftersun de Pixi con aloe, pepino y camomila, tres potentes ingredientes calmantes, formulada para calmar la piel después de tomar el sol. Mascarilla salva piel Credit: Cortesía Y aunque mis quemaduras no se debían a buscar estar morena, me la puse y de inmediato me sentí aliviada. Muy fácil de aplicar, la sacas de la bolsita y la despliegas, la dejé como 15 minutos y como si fuera magia, al quitármela mi piel había vuelto a su color habitual y ya ni me quemaba ni picaba. ¡Una maravilla! Mascarilla salva piel Credit: Cortesía Además, solo cuesta $10 la caja con tres mascarillas, por lo que se han convertido en uno de los productos fijos en mi cuarto de baño. Mascarilla salva piel Mi cara después de usar la mascarilla. | Credit: Pilar Sopeséns SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De mi experiencia he aprendido dos cosas: no usar más cosméticos potencialmente caducados por mucho que me gusten, y recurrir a esta maravillosa mascarilla cada vez que mi piel se sienta reseca, tirante, picajosa o le haya dado el sol. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Me quemé la cara con un cosmético en mal estado y esta mascarilla salvó mi piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.