Encuentra aquí el regalo perfecto para Capricornio

Dicen que los Capricornio son muy prácticos y aman las cosas bonitas pero funcionales. Con este reloj de Timex que además ilumina las constelaciones de Capricornio, Acuario y Piscis no fallarás. $99. shop.nordstrom.com

La época de Capricornio es una de las más frías y con noches más largas del año. Aquí tienes un regalo ideal para que mantenga su cama siempre calentita. Huggable Sloth Cooling + Heating Pad, de Urban Outfitters. $29. urbanoutfitters.com

El granate es la piedra del mes en el que nacen bajo el signo de Capricornio, ¡y combina perfecto con el oro! Pendientes chapados en oro de 14 quilates con detalle de granate en el centro, de FrencH Kandi. $70. frenchkande.com

Nada para crear un ambiente cálido y reconfortante en casa como una vela. Astrological Glass Jar Candle, de Project 62. $7,99. target.com

¿Para mamá? Un charm sencillo y elegante con el símbolo de su signo en dorado y perla. Small Capricorn Zodiac Necklace Charm, de Alex and Ani. $18. alexandani.com

https://www.alexandani.com/capricorn-necklace-charm.html

Como el último signo de tierra del calendario zodiacal, dicen que los Capricornio son muy organizados. Ayúdales a mantener en orden hasta las comidas de toda la semana con este planificador semanal de Heart and Hand with Magnolia. $6,99. target.com

Si no te la quieres jugar, acierta seguro con un detalle decorativo para enmarcar y colgar en la pared con su signo. $24,95. papersource.com

También según nuestro astrólogo favorito, para los nacidos bajo este signo la familia es uno de los valores más importantes. Regálale a ese capricornio en tu vida un colgante que le recuerde a los suyos como este con un árbol de la vida, un corazón y un ángel, de Elya. $26,99. target.com

Ya lo decía Walter Mercado: "ara conquistar a un Sagitario recuerda que debes de saber deportes, ser aventurero(a)". Así que nada como un par de botas de montaña para hacer sus sueños realidad. WVSport Waterproof Hiking Boots, de Wills Vegan Shoes. $149. wills-vegan-store.com

