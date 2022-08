Capri Blue usó en su bautizo el mismo vestido que su mami Chiquibaby cuando era niña, ¡mírala! Hace solo unos días, Chiquibaby y su esposo Gerardo López tuvieron la felicidad de bautizar a su pequeña Capri Blue. La pequeña llevó el mismo vestido que usó su mamá en su bautizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Capri Blue en su bautizo Capri Blue en su bautizo | Credit: Capri Blue/IG Hace solo unos días Chiquibaby y su esposo Gerardo López tuvieron la felicidad de bautizar a su pequeña Capri Blue. Pero lo que nadie esperaba era que la niña de poco más de 1 años iba a llevar puesto el mismo vestido que usó su mamá para su bautizo hace muchos años atrás. Pues sí, el hermoso trajecito clásico de bautismo con detalles bordados acompañado de una bellísima capa, pertenecía a su mamá cuando tenía su misma edad, según reveló hoy Día. Chuiquibaby no pudo dejar de estar a tono con su hija, luciendo un vestido de la diseñadora cubana residente en Miami, Odalys Marino, confeccionado en encaje como el de su pequeña. Lo cierto es que Capri Blue y su mami lucían de maravilla en la ceremonia, en la que estuvieron acompañadas por sus familiares y amigos, y en especial por la madrina Adamari lópez. Como a la par del bautizo la familia también estaba celebrando el primer año de la pequeña, hicieron una divertida fiesta en la que bailaron hasta el cansancio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este día tan especial, cada uno de ustedes significa algo importante en nuestras vidas y agradecemos se hayan tomado el tiempo en un domingo para estar con Gerardo, conmigo y con Capri Blu. Hoy no solamente hacemos su bautismo sino también su primer año que, para nosotros, es algo muy especial", dijo la presentadora a los invitados, entre los que estaban sus colegas Héctor Sandarti, Quique Usales, Jessica Carrillo, Myrka Dellanos y Azucena Cierco.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Capri Blue usó en su bautizo el mismo vestido que su mami Chiquibaby cuando era niña, ¡mírala!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.