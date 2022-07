Capri Blu, la hija de Chiquibaby, es una fashionista ¡Mira sus mejores looks! ¡Nace una estrella! Capri Blu, la bebé de Chiquibaby, heredó el glamour de su famosa mamá. Mira los mejores looks de la hija de Stephanie Himonidis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡De tal palo tal astilla! Capri Blu, la bebé de Chiquibaby, heredó la gracia y el estilo de la copresentadora de HoyDía (Telemundo). La niña cautiva con su carisma y sus looks de moda. La mamá primeriza está disfrutando vestir a su muñequita y comparte adorables fotos en sus redes sociales. La estrella mexicana y su pequeña se sumaron al trend de twinning o de vestirse iguales (como vemos en la foto de abajo, donde ambas lucen el mismo vestido color rosa). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquibaby Credit: Instagram/ Chiquibaby A la presentadora le encanta vestir igual que su hija, y compartió un video en Instagram al lado de la piscina con su pequeña, ambas luciendo trajes de baño con el mismo estampado floral. Chiquibaby Credit: Instagram/ @Chiquibabyla Stephanie Himonidis —el verdadero nombre de la presentadora de televisión y radio— compartió un video de su bebé con un vestido de mezclilla con colorido tejido que cautivó muchos corazones en Instagram. "Tan chula y coqueta", comentó su colega y amiga, la copresentadora de Al Rojo Vivo Jessica Carrillo. También deslumbró con un look veraniego, un vestido de tirantes con estampado de arcoíris. ¡Con una coleta morada en combinación! La pequeña es muy sociable y al parecer no es nada tímida ante las cámaras. Su mamá la viste como toda una estrella, con diademas, vestidos de encaje y llamativos diseños llenos de colorido. Chiquibaby compartió un video para celebrar el Día de las Madres con un amoroso mensaje para su princesa. "Mi niña hermosa te amo con todo mi corazón", expresó Himonidis. "Gracias por hacerme una mamá tan feliz. Me has hecho vivir la experiencia más maravillosa de un ser humano: ser madre. Yo quiero que tú sonrías todos los días de tu vida, que te conviertas en una mujer independiente, una mujer valiente y empoderada". Sin duda poder compartir su amor por la moda —¡y la vida!— con su hija es un gran privilegio para Chiquibaby.

