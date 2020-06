La marca de bikinis peruana que tienes que conocer Ropa de baño hecha a mano en Perú por madres solteras y cabezas de familia, con materiales sostenibles y un acabado sexy, sexy, sexy. ¡Tienes que verlos! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si a la hora de renovar vestuario buscas apoyar a marcas dirigidas por mujeres, ropa hecha de forma ética y con materiales sostenibles y encima fabricada en nuestros países apoyando a las comunidades que más lo necesitan, no busques más. Hemos hablado con Raffaela Raffo la creadora de la marca de ropa de baño Capittana, que te va a convencer primero por su diseño de aire retro-romántico y super femenino, y después por su forma de fabricar estas piezas únicas. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear su propia marca de moda? Fue entre el 2014 y el 2015 cuando empecé a hacer bikinis para mis amigas y mí misma, todo volaba y se peleaban por ellos. Ahí descubrí que tenía una gran oportunidad de hacer un negocio. Renuncié a mi trabajo para poder dedicarme al 100% a lo que ahora se llama Capittana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué ropa de baño? ¡Siempre he amado el mar! Desde pequeña siempre he disfrutado el sol, la playa, ver a mi papá pescando. Para mí y mi familia las playas son el lugar más bonito del mundo. ¿Cuál es la historia detrás del nombre: Capittana? Buscaba poner algo que tuviera que ver con el mar. Estaba buscando nombres de botes famosos porque me encanta estar ahí y mi novio me dijo que su abuelo tenía un bote que se llamaba ‘La Capitana’. Me gustó la palabra capitana por lo que transmite, es decir, empoderamiento, ser tu propia capitana. Es así como nace el nombre y para poder registrarlo se puso ‘Capittana’ con doble ‘tt’. Image zoom Cortesía de la marca ¿Qué tipo de mujer tienes en mente cuando diseñas? Una mujer romántica y decidida a la que le gusta tener prendas únicas y al momentos de utilizarlas se siente cómoda y segura. ¿Desde el principio tuviste como objetivo que la producción fuera sostenible? Sí, siempre importó todo el proceso que hay detrás y que en él estén presente las mujeres. Nosotros apreciamos la calidad ante la cantidad. Por eso nuestras telas se fabrican con agua reciclada, utilizan paneles solares para obtener energía y alrededor de la fábrica hay varias plantaciones de árboles para disminuir la huella de carbono. Una vez que las telas están hechas, son confeccionadas por madres solteras y mujeres en alto riesgo desde sus casas ya que tienen que cuidar a sus hijos y familiares. Finalmente, los detalles a crochet son hechos por artesanas peruanas. Por todo ello, nosotros consideramos que cada pieza es una obra de arte. Ser parte de una producción sostenible y utilizar una buena calidad en todo el proceso hace que nuestras prendas duren años de años sin ningún problema Image zoom ¿En qué se inspira tu última colección? Resort es una colección un poco retro pero romántica. Con estampados basados en animal print, pero con tonos pasteles. Adaptándolo más al estilo de Capittana y siempre con nuestros detalles de crochet.

