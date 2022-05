Glamour en Cannes 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anne Hathaway, Eva Longoria, Michelle Salas, Cannes Credit: Gisela Schober/Getty Images; Samir Hussein/WireImage; Samir Hussein/WireImage No te puedes perder estos sofisticados vestidos de ensueño que están luciendo las famosas en el festival de cine más glamoroso del mundo. Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria, Cannes Credit: Samir Hussein/WireImage La actriz nos maravilló con un traje metálico de Cristina Ottaviano, una diseñadora de raíces españolas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas, Cannes Credit: Samir Hussein/WireImage Como una princesa lució la influencer portando un traje de falda amplia de Sophie Couture. 2 de 10 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway, Cannes Credit: Gisela Schober/Getty Images Para su primera alfombra roja de Cannes, la actriz optó por un atuendo blanco de dos piezas y un chal dramático de Armani Privé. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, Cannes Credit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival Regia lució la modelo llevando esta pieza de plumas rosas creada por Elie Saab. 4 de 10 Ver Todo Sharon Stone <p>Lució rejuvenecida con esta propuesta blanca y azul de Dolce & Gabbana con sobrefalda retirable.</p> Lució rejuvenecida con esta propuesta blanca y azul de Dolce & Gabbana con sobrefalda retirable. 5 de 10 Ver Todo Viola Davis Viola Davis, Cannes Credit: Lionel Hahn/Getty Images La ganadora al Oscar por mejor actriz impactó en la alfombra con un traje de Alexander McQueen en un tono amarillo. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elle Fanning Elle Fanning, Cannes Credit: Samir Hussein/WireImage Asistió a la premiere vistiendo un traje romántico de Armani Privé que acentuó su cinturita. 7 de 10 Ver Todo Julia Roberts Julia Roberts, Cannes Credit: Mike Marsland/WireImage Rompió las normas con una propuesta de Louis Vuitton inspirada en la moda masculina y un impresionante collar de diamante. 8 de 10 Ver Todo Carla Bruni Carla Bruni, Cannes Credit: Samir Hussein/WireImage La modelo icónica vistió un traje atemporal de Saint Laurent en un tono café y su cabello a lo natural. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tilda Swinton Tilda Swinton, Cannes Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images Siempre artística, la actriz optó por una pieza de Alaïa que transforma el diseño de las camisas masculinas a un vestido de corte sirena. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

