Los mejores looks de la alfombra roja de Cannes 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks Cannes 2023 Credit: Dave Benett/Getty Images for Apple TV+// Lionel Hahn/Getty Images// Gisela Schober/Getty Images ¡El festival de cine más glamoroso ha regresado! Además de disfrutar de los últimos estrenos, las estrellas derrochan elegancia sobre la alfombra, donde los trajes divinos compiten con las más deslumbrantes joyas. Empezar galería Sofía Carson Mejores looks Cannes 2023 Credit: Dave Benett/Getty Images for Apple TV+ La actriz siempre causa sensación en las alfombras más prestigiosas y en Cannes se lució con este increíble diseño de Elie Saab Couture rojo, con escote corazón y falda voluminosa confeccionado en una tela con patrón geométrico, guantes de ópera blancos y joyas de Damiani. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek Mejores looks Cannes 2023 Credit: Lionel Hahn/Getty Images Simplemente arrebatadora, la mexicana se robó el show con este vestido en color berenjena de Alexander McQueen con escote profundo, hombros exagerados, silueta sirena y volante fruncido. Con el cabello recogido, presumió un impactante collar de brillantes. 2 de 10 Ver Todo Elle Fanning Mejores looks Cannes 2023 Credit: Jed Cullen/Dave Benett/Getty Images Princesa dentro y fuera de la pantalla, la actriz defendió este voluminoso diseño de Alexander McQueen con falda decorada con cristales y corsé con intrincados bordados de pedrería, y gargantilla Cartier. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Natalie Portman Mejores looks Cannes 2023 Credit: Gisela Schober/Getty Images La actriz brilló en este Dior a la medida que nos recordaba a una hermosa flor, con cuerpo blanco bordado con cristales y una falda que caía con volantes en forma de pétalos. 4 de 10 Ver Todo Ester Expósito Mejores looks Cannes 2023 Credit: Andreas Rentz/Getty Images Muy sensual, la actriz española posó con este ceñido vestido con aberturas y bordados en tonos metálicos de Atelier Versace que completó con gargantilla y aretes de Messika. 5 de 10 Ver Todo Viola Davis Mejores looks Cannes 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage La estrella se destacó con este diseño blanco de un solo hombro y voluminoso abrigo de plumas de Valentino Couture de color blanco y joyas de Chopard. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paz Vega Mejores looks Cannes 2023 Credit: Lionel Hahn/Getty Images La española sacó su Cleopatra interior con este llamativo collar de placas de Messika y un sencillo y elegante traje palabra de honor de tul plisado de Michael Kors Collection. 7 de 10 Ver Todo Cate Blanchett Mejores looks Cannes 2023 Credit: Lionel Hahn/Getty Images La actriz dio cátedra de estilo con este modelo bicolor de Louis Vuitton, de corte recto, con cinturón plateado, capa ¡y bolsillos! 8 de 10 Ver Todo Jennifer Lawrence Mejores looks Cannes 2023 Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La reciente mamá apostó por un modelo clásico rojo pasión de Dior Couture con chal a juego y una fina gargantilla. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marion Cotillard Mejores looks Cannes 2023 Credit: Lionel Hahn/Getty Images La actriz francesa siempre opta por modelos originales y diferentes, como ya hizo en la última gala del Met a la que llevó el cabello rosa, y en esta ocasión decidió presumir piernas con este vestido-blazer de Chanel, en clásico tweed con cinturón y solapas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

