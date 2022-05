María Fernanda, hija de Canelo Álvarez, toda una fashionista con su chaqueta personalizada ¡mira qué estilo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mafer Alvarez hija de Canelo fashionista Credit: Ethan Miller/Getty Images/ Instagram La pequeña Mafer de 4 años, lo mismo modela conjuntos de marcas de lujo como Fendi o Gucci, que disfraces de princesa o trajes mexicanos. Pero el sábado, la hija de Canelo Álvarez mostró la que sin duda es la prenda más valiosa de su clóset: una cazadora pintada con un retrato familiar. Empezar galería Al trabajo con papá Mafer, a quien Canelo comparte con María Fernanda Gómez, asistió el sábado a la rueda de prensa que dio su padre previa al combate contra Bivol en Las Vegas. La pequeña vistió en colores coordinados con su papá, con una camiseta de estampado animal en fucsia de Dolce Gabbana, bolso de la misma firma italiana, shorts de mezclilla y la coqueta chaqueta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Apoyo incondicional Mafer Alvarez hija de Canelo fashionista Credit: Instagram Aunque el boxeador mexicano perdió la pelea, ha confesado en varias ocasiones que su esposa y su hija son sus mayores apoyos y demuestra a diario que pierde la cabeza por la niña. Nos encantó la chaqueta personalizada con un retrato de la familia que lució la niña. 2 de 9 Ver Todo Clóset de lujo La chiquilla no es ajena a los atuendos de diseñadores de lujo, como este vestidito Fendi bicolor. También la hemos visto presumiendo prendas de Gucci, Moschino o Dolce & Gabbana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Como dos gotas de agua Los pijamas ocupan un parte importante de su guardarropa, igual que a su papá y es que ya es costumbre que Saúl Canelo Álvarez se presente con diseños satinados de Dolce & Gabbana los días de combate, coordinado con su hijita y también su esposa. 4 de 9 Ver Todo Hija de tigre, pintita En el último combate, el día del pesaje el clan Álvarez se presentó con este llamativo conjunto de Dolce & Gabbana de color fucsia con estampado de tigre en negro. 5 de 9 Ver Todo Alumna de mamá Mafer Alvarez hija de Canelo fashionista Credit: Al Bello/Getty Images Aunque Mafer tiene la pose y el orgullo de su papá, de su madre, la modelo y empresaria María Fernanda Gómez también ha aprendido a ser glamorosa cuando la ocasión lo requiere. En el combate contra Bivol vimos a madre e hija conjuntadas, con sendos vestidos bordados con abalorios, flecos y pedrería en color lila, confeccionados a la medida por Benito Santos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Orgullo mexicano Previo a uno de los combates de papi, la niña posó así de orgullosa con este colorido traje de inspiración mexicana con volantes, flores, decorado con mariposas y tocado a juego. 7 de 9 Ver Todo Bajo el mar Mafer Alvarez hija de Canelo fashionista Credit: Instagram En el último cumpleaños de la pequeña, sus padres tiraron la casa por la ventana celebrando una lujosa fiesta que transportó a todos los invitados al fondo del mar. Y aunque gran parte de la velada lució un disfraz de Ariel, Mafer se cambió a un atuendo más cómodo -igual que su padre- con una colorida hoodie de estampado marino y zapatillas amarillo neón de Balenciaga. 8 de 9 Ver Todo Reina del disfraz De Mulán, Cencienta, Campanilla, Bella, Sirenita.. como cualquier niña de su edad, la chiquita ama disfrazarse de personajes de cuento siempre que puede. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image María Fernanda, hija de Canelo Álvarez, toda una fashionista con su chaqueta personalizada ¡mira qué estilo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.