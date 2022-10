Todos los detalles de la espectacular y costosa fiesta de cumpleaños de la hija de Canelo El boxeador no escatimó en gastos para celebrarle los quince a su primogénita Emily Cinnamon Álvarez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una piedra ya habrás visto que este fin de semana Canelo le celebró los 15 años a su hija Emily Cinnamon Álvarez en la ciudad de Guadalajara con una fiesta por todo lo alto que ha dejado tiene a muchos con la boca abierta, en especial porque la joven no eligió el tradicional vestido blanco que usan las quinceañeras y llegó a la celebración un espectacular traje rojo que tenía la espalda al descubierto una impresionante cola del diseñador Wil Medina, el cual complementó con una corona del mismo color. Eso sí, ese no fue el único look que llevó Álvarez. Luego de la misa realizada en la catedral de Guadalajara, Álvarez llegó al salón de fiesta en dónde bailó con su papá y emocionó a los presentes. Luego se puso otro traje, esta vez color champagne con dorado, del mismo diseñador, que la hacía lucir como toda una princesa de la vida real. Para disfrutar de la fabulosa fiesta junto a sus amigos, la joven se volvió a cambiar y eligió un cómodo minivestido blanco con pedrería. La decoración de la fiesta, que se llevó a cabo en el rancho Las reinas, estuvo a cargo de los prestigiosos decoradores mexicanos Jaime González y Alfonso Helfton, los mismos que en el 2021 se encargaron de decorar la boda del boxeador y su ahora esposa Fernanda Gómez. El tema de la fiesta fue Sueño Londinense y en todas partes del salón habían detalles que representaban dicho país y su monarquía. Incluso, en la entrada había dos modelos vestidos casi igual que los guardias del palacio de Buckingham. Además, había un área dónde había muchos dulces y regalos para los presentes, todos con detalles londinenses y de la familia real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cumpleaños hija de Canelo Credit: Instagram/Gonazlez Helfon Instagram/Gonazlez Helfton Credit: Instagram/González Helfon Cumpleanos hija de Canelo Credit: Instagram/Gonazlez Helfon Cumpeanos hija de Candelo Credit: Instagram/Gonazlez Helfon Cumpleanos hija de Canelo Credit: Instagram/González Helfon "La fiesta la diseñó Emily Cinnamon Álvarez, fue al gusto de ella", nos dijo en exclusiva la reportera Jessica Maldonado quien estuvo presente en la celebración. "Invitó a sus amiguitos de la escuela. Cantó el Grupo Firme. El menú fue mar y tierra. Estuvo espectacular. Estuvo lindísima. Ella estuvo rodeada de sus seres queridos, su familia, sus amiguitos de la escuela y del centro ecuestre dónde ella practica equitación". La fiesta la amenizaron el Grupo Firme, Carín León, Claudio Alcaráz y Ángel Melo, quien estuvo a cargo de cantar la canción que el pugilista bailó con su primogénita. Cumpleanos hija de Canelo Credit: Instagram/Jessica Maldonado Cumpleanos hija de Canelo Credit: Instagram Cumpleanos hija de Canelo Credit: Instagram/Jessica Maldonado Cumpleanos hija de Canelo Credit: Instagram Cumpleanos hija de Canelo Credit: Instagram Los presentes disfrutaron de lo lindo con la música, la exquisita comida y todo el lujo del lugar. Y para cerrar la noche con broche de oro, la joven recibió un costosísimo regalo de parte de su madrastra. Resulta que Gómez sorprendió a la cumpleañera con una lujosa camioneta del año GMC Denali, que cuesta más de $50,000. Sin duda alguna, esta fiesta pasará a la historia y este será un día que la joven nunca olvidará.

