Conoce las latinas que nos representarán en Miss Universo 2023

El 14 de enero llega la edición número 71 del certamen a Telemundo y estamos listas para una noche lleno de glamour, belleza y emoción. ¿Ganará una de las nuestras?

Argentina
Bárbara Cabrera, 26. Propietaria de su propia marca de ropa, Bárbara también colabora con la Fundación Margarita Barrientos, una organización que suministra "comedores" a quienes se encuentran en situaciones difíciles.

Bolivia
María Camila Sanabria, 28. María es licenciada en administración de empresas y tiene un máster en Marketing y Gestión Empresarial.

Brasil
Mia Mamede, 27. Graduada de New York University como periodista, habla cinco idiomas y abrió su propia productora audiovisual para impulsar la comunicación cultural.

Chile
Sofía Depassier, 24. Creó el proyecto Universo sin fronteras, para proporcionar las herramientas necesarias a los niños y jóvenes después de trasladarse a un nuevo país.

Colombia
María Fernanda Aristizábal, 25. Comenzó la campaña #HazQueCadaMomentoValga para apoyar a las comunidades vulnerables de su país.

Costa Rica
María Fernanda Rodríguez, 25. Fer es una ingeniera civil apasionada por los idiomas y con deseos de cambiar el mundo.

Ecuador
Nayelhi González, 26. Licenciada en enfermería y modelo profesional, Nayelhi tiene como proyecto social enfocarse en los jóvenes.

El Salvador
Alejandra Guajardo, 26. Alejandra es dueña de un negocio de productos de CBD y apoya a familias de bajos ingresos que padecen de condiciones de salud graves.

Guatemala
Ivana Batchelor, 22. Trabaja con los jóvenes para enseñarles la importancia de la salud mental.

Honduras
Rebeca Rodríguez, 20. Estudia en el Atlantis University de Miami mientras trabajaba en un proyecto de ayuda humanitaria para inmigrantes.

México
Irma Cristina Miranda, 26. Miranda trabaja con una organización llamada La Comuna y colabora con el Instituto Nacional de Migración de México.

Nicaragua
Norma Huembes, 24. Ayuda a muchas escuelas a luchar contra el acoso escolar y el maltrato a los niños.

Panamá
Solaris Barba, 23. La presentadora trabaja de la mano de varias organizaciones caritativas, entre ellas la AIDS Healthcare Foundation contra el sida.

Paraguay
Leah Ashmore, 27. La modelo y diseñadora gráfica colabora con varias organizaciones para llevar un mensaje de esperanza, aceptación y empatía

Perú
Alessia Rovegno, 24. Rovegno cree que la educación de la primera infancia es la clave definitiva para un mundo mejor.

Puerto Rico
Ashley Cariño, 28. Ashley está terminando su carrera de Ingeniería Aeroespacial y trabaja con niños y adolescentes para aprovechar su curiosidad y creatividad a través de iniciativas STEM.

República Dominicana
Andreína Martínez, 25. Actualmente trabaja en el Centro para la Igualdad de la Mujer, una organización que vela por los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

Uruguay
Carla Romero, 25. Carla cree que la educación es la herramienta más esencial para convertirse en líder en la vida.

Venezuela
Amanda Dudamel, 23. La empresaria de la moda es directora ejecutiva de Made in Petare, una marca de accesorios que emplea a mujeres artesanas.

